EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.06.2026 / 20:41 CET/CEST
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 22.6.2026
Überblick
Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
|1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
|2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
|3. Meldepflichtige Person Name: JPMorgan Chase & Co. Sitz: Wilmington
Staat: United States
|4. Namen der Aktionäre:
|5. Datum der Schwellenberührung: 18.6.2026
|6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am Tag der
Schw ellenberührung
|
3,86 %
|
0,27 %
|
4,14 %
|
38 850 000
|Situation in der
vorherigen Meldung (sofern anw endbar)
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|
(§
|Indirekt 133 BörseG
2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000969985
|1 500 481
|3,86 %
|Subsumme A
|1 500
|481
|3,86 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erw orben w erden können
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Convertible Bond
|n/a
|n/a
|62 535
|0,16 %
|Subsumme B.1
|62 535
|0,16 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Cash-settled Equity Sw ap
|15/10/2026 -
18/06/2036
|15/10/2026 -
18/06/2036
|Cash
|44 046
|0,11 %
|Subsumme B.2
|44 046
|0,11 %
|8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|
Ziffer
|
Name
|
Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene
Finanz-
/sonstige Instrumente (%)
|
Total von beiden (%)
|1
|JPMorgan
Chase & Co.
|
2
|JPMorgan
Chase Bank, National Association
|
1
|3
|J.P. Morgan
International Finance Limited
|2
|
4
|J.P. Morgan Capital Holdings
Limited
|
3
|5
|J.P. Morgan
Securities PLC
|4
|6
|JPMorgan
Chase Holdings LLC
|1
|7
|J.P. Morgan
Broker-Dealer Holdings Inc.
|6
|8
|J.P. Morgan
Securities LLC
|7
|9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
|JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)
J.P. Morgan Securities LLC (100%)
London am 22.6.2026
22.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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