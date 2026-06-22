EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
22.06.2026 / 21:09 CET/CEST
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|22.06.2026
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|0,00 %
|743841217
|Letzte Veröffentlichung
|5,010 %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|%
|%
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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