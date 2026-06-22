EU prüft nach Starmer-Rücktritt geplanten Gipfel mit Großbritannien

Brüssel, ⁠22. Jun (Reuters) - Nach dem angekündigten Rücktritt des britischen Premierministers Keir Starmer erwägt die EU eine Absage des für den ‌22. Juli geplanten Gipfeltreffens mit Großbritannien. Die Beziehungen zum Vereinigten Königreich seien ⁠und ⁠blieben eng, erklärte die EU-Kommission in Brüssel am Montag. Mit Blick auf den Gipfel werde nun gemeinsam mit EU-Ratspräsident Antonio Costa und der ‌britischen Regierung geprüft, ob ‌das Treffen wie vorgesehen stattfinden könne.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würdigte die ⁠Arbeit Starmers. Viele Regierungschefs bräuchten Jahre, um ‌zu dem Staatsmann ⁠heranzureifen, der Starmer in nur zwei Jahren geworden sei, schrieb von der Leyen auf der Plattform ‌X. Die europäische ⁠und die ukrainische Sicherheit ⁠seien durch sein Wirken gestärkt worden. Starmer hatte am Morgen als Reaktion auf die anhaltend schlechten Umfragewerte seinen Rücktritt angekündigt. Die Nachfolge soll bis September geklärt werden.

(Bericht von Inti LandauroBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)