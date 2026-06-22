EU sagt nach Starmer-Rücktritt bilateralen Gipfel ab

Brüssel, 22. ⁠Jun (Reuters) - EU-Ratspräsident Antonio Costa hat das im Juli geplante Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien verschoben. Grund dafür ist der angekündigte Rücktritt des britischen Premierministers Keir Starmer. "Jetzt ‌müssen wir es auf jeden Fall verschieben, aber wir prüfen die Optionen für diesen Gipfel erneut", sagte ⁠Costa am ⁠Montag vor Journalisten in Brüssel. Bei dem für den 22. Juli geplanten Treffen sollte die Ausgestaltung der weiteren Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU zehn Jahre nach dem Brexit beraten werden.

Costa äußerte zugleich die Hoffnung, ‌dass Starmers Nachfolger den Kurs einer ‌Annäherung fortsetzen werde. "Mein Wunsch ist, dass sein Nachfolger die Kontinuität auf diesem Weg zur Neugestaltung unserer Beziehungen zum Vereinigten ⁠Königreich wahrt", erklärte er. Starmer hatte seinen Rücktritt am ‌Vormittag wegen der anhaltend schlechten ⁠Umfragewerte angekündigt. In seiner Amtszeit hatte Starmer eine engere Partnerschaft mit der EU angestrebt.

Die EU-Kommission in Brüssel erklärte, die Beziehungen zum Vereinigten Königreich seien und ‌blieben eng. Kommissionspräsidentin Ursula ⁠von der Leyen würdigte die ⁠Arbeit Starmers. Viele Regierungschefs bräuchten Jahre, um zu dem Staatsmann heranzureifen, der Starmer in nur zwei Jahren geworden sei, schrieb von der Leyen auf der Plattform X. Die europäische und die ukrainische Sicherheit seien durch sein Wirken gestärkt worden. Starmer war seit 2024 im Amt. Seine Nachfolge soll bis September geklärt ⁠sein.

(Bericht von Inti LandauroBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)