Die europäische Gemeinschaftswährung geriet nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank am vergangenen Mittwoch deutlich unter Druck. Bis zum Ende der Handelswoche setzte der Euro gegenüber dem Dollar seine Verluste fort und fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang März. Ein neues Jahrestief wurde jedoch bislang nicht erreicht. Welche wichtigen Termine und Entwicklungen stehen in der kommenden Woche im Fokus?

Ausblick:

Der Höhepunkt im Wirtschaftskalender der neuen Woche ist zweifellos der PCE-Preisindex aus den USA, der am Donnerstagnachmittag veröffentlicht wird. Der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank gilt als wichtiger Gradmesser für den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve.

Darüber hinaus richten sich die Blicke am Dienstag auf die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Europa und den USA, die wertvolle Hinweise auf die aktuelle Konjunkturentwicklung liefern.

Zum Wochenausklang steht schließlich das finale Verbrauchervertrauen der University of Michigan auf der Agenda. Die Daten geben Aufschluss über die Stimmung der US-Konsumenten und deren Inflationserwartungen.

Charttechnischer Ausblick:

Der Euro befindet sich weiterhin in einem intakten Abwärtstrend, der sich in der vergangenen Woche sogar noch deutlich beschleunigt hat. Zudem stehen der EMA 50 und der EMA 200 kurz vor einem sogenannten „Bearish Crossover“, das als mittelfristiges Verkaufssignal gewertet wird.

Von einem „Bearish Crossover“ spricht man, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt – beispielsweise der EMA 50 – den langfristigen gleitenden Durchschnitt, etwa den EMA 200, von oben nach unten kreuzt. Charttechniker werten dieses Signal als Hinweis auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik und einen möglichen Übergang in einen mittelfristigen oder langfristigen Abwärtstrend. Entsprechend wird ein Bearish Crossover häufig als Verkaufssignal interpretiert.

Nach dem kräftigen Kursrückgang der Vorwoche sind in den kommenden Tagen zunächst technische Erholungsbewegungen in Richtung der Marke von 1,1500 Dollar denkbar. Neue Kaufsignale würden sich jedoch erst bei einem nachhaltigen Anstieg über den Widerstandsbereich um 1,1600 Dollar ergeben.

Solange diese Hürde nicht überwunden wird, sind größere Erholungen aus charttechnischer Sicht eher als Verkaufsgelegenheiten innerhalb des bestehenden Abwärtstrends zu betrachten.

Quelle: Tradingview

Montag: 15 Uhr Rede Christine Lagarde

Dienstag: 9:15/9:30/10:00/15:45 Uhr Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe FR/DE/EZ/USA

Mittwoch: 10 Uhr ifo-Index DE

Donnerstag: 14:30 Uhr PCE Preisindex USA

Freitag: 16 Uhr finales Sentiment Uni Michigan

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden.