Ex-Staatssekretär Nimmermann von den Grünen soll Bundesbank-Vorstand werden

Berlin, ⁠22. Jun (Reuters) - Der frühere Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Philipp Nimmermann, soll in den Vorstand der Bundesbank einziehen. Das berichtete das "Handelsblatt" am ‌Montag unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Die Spitzen der ⁠Koalition aus ⁠Grünen und CDU in Baden-Württemberg hätten sich am Wochenende darauf verständigt, Nimmermann für den Posten vorzuschlagen. Der frühere Staatssekretär unter Wirtschaftsminister Robert Habeck soll ‌laut "Handelsblatt" Nachfolger von Burkhard Balz ‌werden, dessen Amtszeit im August endet.Nimmermann ist Mitglied der Grünen. Vor seiner politischen ⁠Laufbahn mit Stationen in Berlin, Hessen und ‌Schleswig-Holstein arbeitete Nimmermann für ⁠die BHF-Bank (heute Oddo BHF), unter anderem als Chefvolkswirt. Das Finanzministerium in Stuttgart wollte sich nicht zu dem ‌Bericht äußern. Es ⁠verwies auf die am ⁠Dienstag anstehende wöchentliche Landespressekonferenz mit Ministerpräsident Cem Özdemir und Finanzminister Danyal Bayaz. Gegebenenfalls würden sie sich im Rahmen der Pressekonferenz zu der Personalie äußern, hieß es.

(Bericht von Reinhard BeckerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)