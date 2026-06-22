Explosion in katarischer LNG-Anlage - 13 Tote

Doha, 22. ⁠Jun (Reuters) - Bei einer Explosion in einer Flüssiggas-Anlage in Katar sind 13 Menschen getötet worden. Bei dem Vorfall am Sonntagabend seien weitere 66 Personen verletzt worden, erklärte der Chef des staatlichen Energiekonzerns QatarEnergy, Saad al-Kaabi, am Montag. Die Getöteten stammten ‌alle aus Indien und Pakistan. "Dies war ein Unfall und keine Sabotage oder ein feindseliger Akt", sagte al-Kaabi. Die Produktion der Anlage sei seit ⁠Dezember 2025 ⁠wegen dringender Wartungsarbeiten bewusst vollständig eingestellt und erst vor zwei Tagen wieder hochgefahren worden.

Das Unglück ereignete sich in der lokalen Gasversorgungsanlage Barzan, die zum riesigen Komplex Ras Laffan gehört. Barzan versorgt die heimische Industrie und die Stromerzeugung mit Pipeline-Gas und stellt zudem Flüssiggas (LNG) für den Export her. Al-Kaabi zufolge ‌besteht keine Gefahr für die Umwelt, auch ‌die Exportkapazitäten des Landes seien nicht beeinträchtigt. Die Behörden ordneten eine Untersuchung an, um die Unfallursache zu ermitteln. Die Erschütterungen der Detonation waren noch im mehr als ⁠70 Kilometer entfernten Zentrum der Hauptstadt Doha zu spüren.

Der Vorfall verdeutlicht die Herausforderungen ‌für die Produzenten in der Golfregion ⁠beim Wiederhochfahren der Gasförderung nach kriegsbedingten Stilllegungen. Katar, das einen wichtigen US-Militärstützpunkt beherbergt, verfügt über keine alternativen Exportrouten und ist von der Schließung der Straße von Hormus besonders betroffen. Zudem gilt das Wiederanfahren ‌von Flüssiggas-Anlagen als hochkomplex, da die ⁠Systeme schrittweise auf minus 162 Grad ⁠Celsius heruntergekühlt werden müssen, um einen thermischen Schock zu vermeiden. Bei einem iranischen Raketenangriff im März waren zwei wichtige Verarbeitungseinheiten des Komplexes getroffen worden, was rund 17 Prozent der katarischen Exportkapazität lahmlegte. Deren Reparatur wird al-Kaabi zufolge drei bis fünf Jahre dauern. Ras Laffan ist mit einer Jahreskapazität von 77 Millionen Tonnen das Zentrum der katarischen Gasindustrie.

(Bericht von Andrew Mills, Menna Alaa El-Din, Ahmed Tolba und Marwa Rashad, Mitarbeit von ⁠Emily Chow, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)