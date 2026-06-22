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Fed-Entscheidung am Mittwoch: Kommt jetzt der nächste Börsenimpuls?

WH Selfinvest · Uhr

Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren!

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Nach der Fed-Woche rückt an den Börsen jetzt die entscheidende Anschlussfrage in den Mittelpunkt: War die jüngste Zinsentscheidung nur ein kurzer Stresstest – oder beginnt nun eine neue Phase erhöhter Volatilität? Der Markt verarbeitet weiter die Signale der US-Notenbank, steigende Renditen und die Frage, ob die Inflation hartnäckiger bleibt als erhofft. Besonders spannend wird deshalb der Donnerstag: Mit den neuen PCE-Inflationsdaten, den persönlichen Einkommen und Ausgaben, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem finalen US-BIP sowie den Auftragseingängen langlebiger Güter kommt ein ganzer Datenblock, der DAX, Dow, Nasdaq, Gold, Öl und Bitcoin neue Impulse liefern kann.

Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage ein wichtiger Kurstreiber. Fortschritte bei den Gesprächen rund um den Nahen Osten haben zuletzt für Bewegung bei Öl und Gold gesorgt, doch die Unsicherheit ist noch nicht vom Tisch. Auch auf Unternehmensseite wird es spannend: FedEx liefert Hinweise auf Welthandel, Konsum und Logistik, während Micron zum wichtigen Stimmungstest für die KI- und Halbleiterrallye wird. Dazu kommen weitere Zahlen unter anderem von Carnival, Paychex, KB Home, BlackBerry und Darden Restaurants. Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir die wichtigsten Termine und aktuellen News ein, besprechen konkrete Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau im Blick behalten sollten. Zusätzlich analysieren wir Wunschaktien der Teilnehmer.

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    Termin: Montag, 22.06.2026 10:30 Uhr

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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