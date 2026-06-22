Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.06.2026

onvista · Uhr
Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABO Energy GmbH & CoBericht Geschäftsjahr 2025
Alimentation Couche-TardBericht Geschäftsjahr 2026
AMMOBericht Geschäftsjahr 2026
AsahiBericht 1. Quartal 2026
BEISEN HLDG LTDBericht Geschäftsjahr 2026
Clear Blue Technologies Int.Bericht 1. Quartal 2026
ENNIS INC. DL 2,50Bericht 1. Quartal 2027
Fervo EnergyBericht 1. Quartal 2026
HYPEBEAST LTD HD-,01Bericht Geschäftsjahr 2026
Malvern InternationalBericht Geschäftsjahr 2025
METCASHBericht Geschäftsjahr 2026
Nextenergy Solar FundBericht Geschäftsjahr 2026
Rektron GroupBericht 3. Quartal 2026
SYSGROUP PLC LS-,01Bericht Geschäftsjahr 2026
YIDU TECH INC. SP.ADR/2Bericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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