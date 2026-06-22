Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.06.2026

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ABO Energy GmbH & Co
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Alimentation Couche-Tard
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|AMMO
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Asahi
|Bericht 1. Quartal 2026
|BEISEN HLDG LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Clear Blue Technologies Int.
|Bericht 1. Quartal 2026
|ENNIS INC. DL 2,50
|Bericht 1. Quartal 2027
|Fervo Energy
|Bericht 1. Quartal 2026
|HYPEBEAST LTD HD-,01
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Malvern International
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|METCASH
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Nextenergy Solar Fund
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Rektron Group
|Bericht 3. Quartal 2026
|SYSGROUP PLC LS-,01
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|YIDU TECH INC. SP.ADR/2
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.06.202619. Juni · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.06.202618. Juni · onvista
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan RißeStaatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit GewinnwarnungNach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista