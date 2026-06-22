Großbritannien: Burnham kandidiert für Starmer-Nachfolge

London, ⁠22. Jun (Reuters) - Der britische Labour-Abgeordnete Andy Burnham hat am Montag seine Kandidatur für die Nachfolge des ‌zurückgetretenen Premierministers Keir Starmer angekündigt. Wenige Stunden nach Starmers Rücktrittserklärung gab Burnham ⁠bekannt, ⁠er werde sich um den Parteivorsitz bewerben. Unterstützung erhält er von einem potenziellen Rivalen: Der ehemalige Gesundheitsminister Wes Streeting teilte ‌in einem Brief mit, ‌dass er Burnham unterstützen werde. Streeting hatte in der Vergangenheit erklärt, ⁠bei einer Urwahl um die Führung ‌der Partei ⁠antreten zu wollen.

Starmer hatte am Vormittag seinen Rücktritt angekündigt. Die Nachfolge soll bis September geklärt ‌werden. Starmer ⁠hatte das Amt des ⁠Premierministers nach dem Wahlsieg seiner sozialdemokratischen Labour-Partei im Juli 2024 übernommen. Er reagiert mit seinem Rücktritt auf anhaltend schlechte Zustimmungswerte.

(Bericht von Sam Tabahriti, Sarah Young Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von ⁠Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)