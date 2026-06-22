Großbritannien: Burnham kandidiert für Starmer-Nachfolge
London, 22. Jun (Reuters) - Der britische Labour-Abgeordnete Andy Burnham hat am Montag seine Kandidatur für die Nachfolge des zurückgetretenen Premierministers Keir Starmer angekündigt. Wenige Stunden nach Starmers Rücktrittserklärung gab Burnham bekannt, er werde sich um den Parteivorsitz bewerben. Unterstützung erhält er von einem potenziellen Rivalen: Der ehemalige Gesundheitsminister Wes Streeting teilte in einem Brief mit, dass er Burnham unterstützen werde. Streeting hatte in der Vergangenheit erklärt, bei einer Urwahl um die Führung der Partei antreten zu wollen.
Starmer hatte am Vormittag seinen Rücktritt angekündigt. Die Nachfolge soll bis September geklärt werden. Starmer hatte das Amt des Premierministers nach dem Wahlsieg seiner sozialdemokratischen Labour-Partei im Juli 2024 übernommen. Er reagiert mit seinem Rücktritt auf anhaltend schlechte Zustimmungswerte.
(Bericht von Sam Tabahriti, Sarah Young Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)