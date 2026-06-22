Ifo: Staat handelt mit Subventionen in Energiekrisen klimaschädlich

Berlin, 22. ⁠Jun (Reuters) - Staatliche Entlastungen in Energiekrisen stärken einer Studie zufolge vor allem fossile Energieträger und wirken somit klimaschädlich. Demnach entsprechen die Hilfspakete – in Form von Steuersenkungen, Preisbremsen oder Direktzahlungen – der Krisenjahre 2022 und 2023 im Durchschnitt der 27 EU-Staaten einer dauerhaften Subvention von rund 18 Euro pro ‌Tonne CO2 bei Erdgas und 10 Euro bei Öl, wie am Montag aus einer Analyse des Forschungsnetzwerks EconPol Europe hervorgeht. "In der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise stellte ⁠Deutschland insgesamt bis ⁠zu 187 Milliarden Euro bereit", sagte Ifo-Forscher Andreas Peichl. "Davon entfielen rund 71 Milliarden Euro auf gezielte Hilfen für Öl- und Erdgaskunden."

Entlastungsmaßnahmen sollten in künftigen Krisen eher Anreize zum Energiesparen enthalten, schreiben die Fachleute. "Senkt ein Staat etwa Steuern auf Benzin, Diesel oder Gas, entlastet er vor allem Haushalte und Firmen mit hohem Verbrauch", erklärte Matthias Kalkuhl vom ‌Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. "Gleichzeitig dämpft er den Preisschock, der eigentlich ‌zum Sparen anregen soll." Es sei im Nachgang darauf zu achten, dass die Maßnahmen über höhere Abgaben auf fossile Energieträger refinanziert würden. Niedrigere Stromsteuern etwa wären eine klimafreundlichere Maßnahme: Sie machen ⁠Strom im Vergleich zu Öl und Gas günstiger und entlasten viele Haushalte, ohne den Verbrauch ‌fossiler Energie direkt zu verbilligen. Zuletzt hatten auch ⁠viele Ökonomen und andere Experten den Tankrabatt der Bundesregierung für Mai und Juni kritisiert.

Die Studie zeigt zudem, wie stark Europa von fossilen Energieimporten abhängt: Im Durchschnitt deckt die EU rund 57 Prozent ihres Energiebedarfs über Importe. Deutschland etwa ‌importierte 2023 fossile Energie im Wert von ⁠etwa 80 Milliarden Euro. Diese Einfuhren decken ⁠67 Prozent des heimischen Energieverbrauchs. Steigen die Weltmarktpreise dauerhaft um 50 Prozent, erhöhen sich allein für Deutschland die Importkosten um rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht laut Analyse etwa einem Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung.

Die Studie vergleicht die dauerhaften Subventionseffekte staatlicher Hilfen länderübergreifend und berechnet diese in Euro pro Tonne CO2. "Hilfsprogramme führen dazu, dass sich alle auch in Zukunft auf den Staat verlassen, wenn die Ölpreise wieder steigen", heißt es weiter. Letztlich stellten sie eine vom Steuerzahler finanzierte Versicherung dar, die den ⁠Umstieg auf heimische, strombasierte Energietechnologien bremse.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)