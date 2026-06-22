Insider: China-Kontakte des Cispa-Instituts werden untersucht

Berlin, 22. ⁠Jun (Reuters) - Der Bund und das Saarland wollen die Vorwürfe mutmaßlicher unlauterer China-Kontakte gegen das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (CISPA) in Saarbrücken aufklären. Die beiden Gesellschafter haben nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus dem Forschungsministerium am ‌Montag entschieden, einen Sonderprüfer zu beauftragen. Der wissenschaftliche Leiter des Instituts werde bis zum Abschluss der Untersuchung freigestellt - ohne, dass dies ⁠eine ⁠Vorverurteilung darstelle, wird betont. "Alle Forschungsprojekte mit Partnern aus der Volksrepublik China werden bis zum Abschluss der Sonderprüfung unterbrochen", hieß es weiter.

Die Sonderprüfung solle klären, ob sicherheitsrelevante Forschungsergebnisse an ausländische Stellen gelangt seien, hieß es. Außerdem müsse geprüft werden, ob dabei Rechtsverstöße begangen ‌worden seien, welche Rolle die Leitung des ‌Forschungszentrums gegebenenfalls gespielt habe und ob die Maßnahmen zur Forschungssicherheit ausreichend seien.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit dürfe nicht zulasten der Sicherheitsinteressen Deutschlands gehen, hieß es ⁠weiter. Man stehe deshalb mit den Sicherheitsbehörden des Bundes im engen ‌Austausch. Das Cispa und die chinesische ⁠Botschaft reagierten zunächst nicht auf Reuters-Anfragen.

Hintergrund sind Vorwürfe, wonach das Institut mit chinesischen Wissenschaftlern aus dem Umfeld des Militärs sowie mit Hochschulen zusammengearbeitet hat, die auf US-Sanktionslisten stehen. ‌Seit Jahren wird diskutiert, ob ⁠Kontakte nach China, teilweise aber auch ⁠mit anderen Staaten dazu führen könnten, dass wissenschaftliche Daten abfließen könnten.

Das "Handelsblatt" zitierte den saarländischen Verfassungsschutz, der gleich mehrere Forschungseinrichtungen im Land als mögliche Ziele chinesischer Nachrichtendienste ansieht. Genannt werden demnach unter anderem das Cispa, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), das Max-Planck-Institut für Informatik, das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme und das Leibniz-Zentrum für Informatik. Betroffen sein könnten nach Angaben der Behörde ⁠zudem Forschungsinstitute und Lehrstühle der Universität des Saarlandes in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik sowie Energie- und Umwelttechnologie.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Philipp ‌Krach)