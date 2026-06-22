(stellt ⁠im zweiten Satz Wochentag richtig)

Berlin, 22. Jun (Reuters) - Der langjährige VW-Manager Michael Obrowski soll Insidern zufolge neuer Finanzchef der Deutschen Bahn ‌werden. Der Aufsichtsrat dürfte ihn am Donnerstag für den neuen Posten bestellen, sagten zwei ⁠mit ⁠der Situation vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Auch der "Spiegel" berichtete über die bevorstehende Personalie. Obrowski ist seit 1995 bei Volkswagen tätig, unter anderem ‌im Controlling. Seit Juli ‌2021 ist er für die Finanzen der Nutzfahrzeugsparte zuständig.

Die Bahn wollte sich nicht zu ⁠den Informationen äußern.

Ende März hatte der seit ‌Jahren defizitäre Staatskonzern mitgeteilt, ⁠sich nach nicht einmal vier Monaten von Finanzchefin Karin Dohm zu trennen. Sie war von der Baumarktkette Hornbach ‌gekommen. Laut ⁠Bahn gab es unterschiedliche ⁠Vorstellungen über die Ausgestaltung ihrer Funktion sowie Fragen der Unternehmensentwicklung. Unter der neuen Bahn-Chefin Evelyn Palla wurde der Vorstand zuletzt verkleinert und deutlich umgebaut.

(Bericht von Christian Krämer und Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)