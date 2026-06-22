IRW-News: ACCESS Newswire: Leggett Dynamics bringt ein Mid-Class-Massagesystem auf den Markt und macht luxuriösen Komfort auch bei Serienfertigung erschwinglich

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Leggett Dynamics bringt ein Mid-Class-Massagesystem auf den Markt und macht luxuriösen Komfort auch bei Serienfertigung erschwinglich

DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / Leggett Dynamics hat heute sein Mid-Class-Massagesystem (MCM) vorgestellt, eine bahnbrechende, nicht-elektronische Innovation, die Premium-Massagen auch außerhalb des Luxusfahrzeugsegments zugänglicher macht. Das MCM, das derzeit bei einem globalen OEM in Produktion ist, wurde zudem für den 2026 Auto Tech Partnership Award für branchenführende Innovation und Zusammenarbeit nominiert.

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Bahnbrechendes Design

Das MCM schafft ein einzigartiges Massageerlebnis mit einem kompakten 30 x 35 mm großen Modul, das den Coand-Effekt nutzt - die natürliche Tendenz eines Luftstrahls, einer gekrümmten Oberfläche zu folgen. Da es weder Elektronik noch bewegliche Teile enthält, reduziert es Komplexität und Kosten und macht ein Premium-Erlebnis für mehr Fahrzeugsegmente und Verbraucher zugänglich.

Innovation, Geschwindigkeit und Kosten im Gleichgewicht

Automobilhersteller müssen Innovation, Geschwindigkeit und Kosten in Einklang bringen, während Verbraucher immer individuellere, erschwinglichere Premium-Erlebnisse erwarten, sagte Julien Rea, VP of Global Innovation & Engineering bei Leggett Dynamics. Das Mid-Class-Massagesystem von Leggett Dynamics definiert die Möglichkeiten neu - mit einem bahnbrechenden Ansatz, der das Design vereinfacht, eine Plug-and-Play-Integration ermöglicht und Premium-Komfort für mehr Fahrzeuge jenseits des Luxussegments zugänglich macht.

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Im Rahmen seiner Innovation Services weckte Leggett Dynamics mit einem fortschrittlichen Konzept frühzeitig das Interesse der OEMs und startete ein gemeinsames Entwicklungsprogramm, um die technische Machbarkeit zu validieren, die Leistung zu optimieren und die Kostenziele an die Markterwartungen anzupassen.

Beschleunigter Weg vom Konzept zur Produktion

Der schnelle Übergang des MCM vom Konzept zur Serienproduktion wurde durch die frühzeitige Zusammenarbeit und sein eigenständiges, nicht-elektronisches Design ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen lässt sich das MCM als Insel-Lösung in Fahrzeug-Updates integrieren, ohne dass eine zeitaufwändige und kostspielige erneute Validierung der Elektronik erforderlich ist. Dies hilft OEMs dabei, schnell und einfach Komfortfunktionen hinzuzufügen - selbst auf Plattformen, die ursprünglich nicht mit komplexen elektronischen Architekturen konzipiert wurden.

Anerkennung für Innovation und Partnerschaft

MCM wurde für den 2026 Automotive Tech Partnership Award nominiert, was sowohl die Anerkennung für bahnbrechende Innovation als auch die Stärke der engen Zusammenarbeit mit den OEMs widerspiegelt. MCM wird zudem für weitere Branchenauszeichnungen in Betracht gezogen, die im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben werden.

Automobilherstellern dabei zu helfen, modernste Innovation, Geschwindigkeit und Kosten in Einklang zu bringen, ist genau der Grund, warum eine frühzeitige gemeinsame Entwicklung so wichtig ist. Wenn die Zusammenarbeit frühzeitig beginnt, können wir fortschrittliche Konzepte besser auf Kostenziele und Markteinführungszeitpunkte abstimmen, um differenzierte Nutzererlebnisse schneller auf den Markt zu bringen und OEMs dabei zu unterstützen, effektiver im Wettbewerb zu bestehen, sagte Rea.

Leggett Dynamics präsentierte MCM letzte Woche auf der Automotive Engineering Expo in Nagoya, Japan, und wird diese sowie weitere Innovationen auf der Automotive Interiors Expo Europe in Stuttgart, Deutschland (23.-25. Juni, Stand Nr. 3216) vorstellen.

Über Leggett Dynamics

Leggett Dynamics ist die Marke, die die Automobilsparten von Leggett & Platt, Incorporated repräsentiert. Unter der Marke Leggett Dynamics liefern diese Sparten eMotion- und Komfortlösungen für Fahrzeugsitze, Heckklappen, Türen, Schiebedächer und mehr. Die Geschäftsbereiche von Leggett Dynamics sind weltweit tätig, mit einer Präsenz an 28 Standorten in 12 Ländern und mehr als 6.200 Mitarbeitern, wobei die wichtigsten Standorte in Detroit, Nürnberg und Shanghai liegen. Als strategischer Partner von mehr als 140 Kunden weltweit bietet Leggett Dynamics eine Comfort Systems Platform (Massage-, Lordosenstütz-, Seitenwangen- und Federungssysteme), eine Motion Systems Platform (Motoren, Aktuatoren und Kabel), eine Software & Integration Platform sowie Innovation Services, einschließlich fortschrittlicher gemeinsamer Entwicklungsarbeit im Bereich Engineering und Studien zu menschlichen Faktoren. Leggett Dynamics ist eine Marke von Leggett & Platt, Inc. (NYSE:LEG), einem Hersteller von Produkten für den Wohn-, Industrie- und Möbelbereich, der seit über 140 Jahren Komfort für Orte entwickelt, an denen Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen.

Link zum Pressematerial: MCM Launch

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Dawn K. Looney, APR

VP für Global Branding, Marketing & Kommunikation

Leggett Dynamics

E-Mail: Dawn.looney@leggett.com

Telefon: +1.248.980.1248

Liwen Tao

Managerin für AP-Branding, Marketing und Kommunikation

Leggett Dynamics

E-Mail: liwen.tao@leggett.com

QUELLE: Leggett & Platt

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