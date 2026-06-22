IRW-News: ACCESS Newswire: Ore Energy und Budget Thuis werden als erste europäische Energieversorger einen mehrtägigen Eisen-Luft-Energiespeicher mit einer Kapazität von 1 GWh installieren

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Ore Energy und Budget Thuis werden als erste europäische Energieversorger einen mehrtägigen Eisen-Luft-Energiespeicher mit einer Kapazität von 1 GWh installieren

Niederländischer Energieversorger setzt auf 1 GWh Eisen-Luft-Energiespeicher, um die Energiekosten für Verbraucher zu senken; erste 400 MWh sollen 2028 bereitgestellt werden

AMSTERDAM, NL / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / Ore Energy, das in den Niederlanden ansässige Unternehmen für mehrtägige Eisen-Luft-Energiespeicher, gab heute eine Vereinbarung über den Einsatz von 1 GWh Eisen-Luft-Langzeitspeicher (LDES) mit Budget Thuis, einem der größten niederländischen Energieversorger, bekannt. Die Vereinbarung stellt den bislang größten Abnahmevertrag für Eisen-Luft-Energiespeicher auf dem europäischen Festland dar und ist der erste seiner Art mit einem europäischen Energieversorger. Die Vereinbarung beginnt mit einer zugesagten ersten Phase von 400 MWh, deren Lieferung für 2028 geplant ist.

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Für Budget Thuis ist die Vereinbarung ein strategischer Schritt, um den Kunden stabileren, erschwinglicheren und zunehmend saubereren Strom zu bieten, da das niederländische Stromnetz immer stärker von Windenergie abhängig wird. Die mehrtägige Speichertechnologie von Ore Energy ist darauf ausgelegt, erneuerbaren Strom zu speichern, wenn er reichlich vorhanden ist, und ihn über längere Zeiträume mit geringem Anteil an erneuerbaren Energien abzugeben - also dann, wenn Strom am knappsten, am teuersten und am ehesten aus fossilen Brennstoffen stammt.

Die Batterietechnologie von Ore Energy nutzt Eisen, Wasser und Luft, um Energie bis zu 100 Stunden lang zu speichern. Sie wurde entwickelt, um eine der zentralen Herausforderungen für die Versorgungssicherheit der europäischen Stromnetze zu bewältigen: mehrtägige Lücken in der Erzeugung erneuerbarer Energien, die mit Kurzzeitbatterien nicht kosteneffizient überbrückt werden können. Indem sie überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien länger speichern und dann abgeben, wenn das Netz andernfalls auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen zurückgreifen müsste, können Eisen-Luft-Batterien die Abhängigkeit von gasbefeuerten Reservekraftwerken verringern und dazu beitragen, sauberen Strom dann bereitzustellen, wenn er am dringendsten benötigt wird.

Nach der Inbetriebnahme wird das Budget Thuis-System als mehrtägige Speicheranlage fungieren, die in das niederländische Stromnetz integriert ist. Es basiert auf der 40-Fuß-Container-Eisen-Luft-Architektur von Ore Energy, die für Laufzeiten von 24 bis 100 Stunden konfigurierbar ist. Da das System ausschließlich Eisen, Wasser und Luft verwendet - kein Lithium oder Kobalt -, ist es von Natur aus nicht brennbar und kann unter Nutzung einer vollständig europäischen Lieferkette gebaut werden, was die Abhängigkeit von importierten kritischen Rohstoffen verringert und die europäische Energiesouveränität stärkt.

Die europäischen Stromnetze drosseln bereits in großem Umfang die Einspeisung von sauberem Strom und verschwenden so Strom, dessen Erzeugung Milliarden kostet, während wir weiterhin auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, um die Lücken zu schließen. Kurzzeitbatterien allein können dieses Problem nicht lösen. Sie verschieben die Solarstromerzeugung um einige Stunden, aber die stark von Windenergie abhängigen europäischen Netze benötigen Speicher, die über Tage hinweg funktionieren, nicht nur über Stunden. Unsere Langzeit-Eisen-Luft-Batterien sind genau dafür ausgelegt: Sie speichern Windenergie, wenn sie weht, und stellen sie zur Verfügung, wenn sie nicht weht. Damit ersetzen sie die Gaskraftwerke, die heute diese mehrtägigen Lücken füllen, und nutzen eine Lieferkette, die Europa kontrolliert, sagte Aytaç Yilmaz, Mitbegründer und CEO von Ore Energy. Wir haben gezeigt, dass unsere Eisen-Luft-Chemie im europäischen Energieversorgungsumfeld funktioniert, und dieser Einsatz ist der nächste Schritt in der Kommerzialisierung: ein bedeutendes Volumen, verbunden mit einem realen Projekt, zusammen mit einem Energieversorger, der versteht, was mehrtägige Speicherung für sein Geschäft bedeutet. Wir glauben, dass die Eisen-Luft-Technologie für die Windenergie genauso wichtig werden wird wie Lithium-Ionen-Technologie für die Solarenergie.

Für Energieversorger wird die mehrtägige Speicherung zu einem strategischen Asset. Kurzzeitbatterien spielen eine wichtige Rolle beim Ausgleich des Netzes über Stunden hinweg, doch je mehr davon eingesetzt werden, desto stärker konkurrieren sie um dieselben Intraday-Arbitragefenster, was Druck auf die Grenzerlöse ausübt. Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien gewinnt die Lücke bei der mehrtägigen Versorgungssicherheit an Bedeutung, während Kurzzeitspeicher zunehmend zu einer Massenware werden. Durch die Verlagerung von Strom aus erneuerbaren Energien über Tage statt über Stunden hinweg kann die Eisen-Luft-Speichertechnologie das Risiko durch volatile Großhandelsmärkte für Strom und Gas verringern und dazu beitragen, die Abhängigkeit des Netzes von gasbefeuerten Reservekraftwerken zu reduzieren.

Die Versorgung unserer Kunden mit erschwinglicher, zuverlässiger Energie steht im Mittelpunkt unseres Handelns, und die mehrtägige Speicherung bietet uns die Möglichkeit, sauberen Strom dann zu speichern, wenn er reichlich vorhanden ist, und ihn dann abzugeben, wenn er am wertvollsten ist, sagte Annemarie Buitelaar, CEO von Budget Thuis. Eisen-Luft-Speicher sind besonders überzeugend, da sie für Anwendungsfälle mit langer Laufzeit ausgelegt sind, für die herkömmliche Batterien nicht geeignet sind, und über eine Kostenstruktur verfügen, die für die mehrtägige Speicherung geeignet ist. Für uns geht es darum, das Risiko durch schwankende Preise für fossile Brennstoffe zu verringern und unseren Kunden gleichzeitig langfristig Zugang zu saubererem und besser planbarem Strom zu ermöglichen. Ore Energy hat die Technologie unter Beweis gestellt und verfügt über das Know-how zu deren Einsatz. Deshalb verpflichten wir uns zu einer Gesamtkapazität von 1 GWh in unserem Portfolio, beginnend mit einer ersten Phase von 400 MWh.

Die Vereinbarung folgt auf zwei netzgekoppelte Einsätze der Technologie von Ore Energy. Im Februar gab Ore Energy den Abschluss eines netzgekoppelten Pilotprojekts seines Eisen-Luft-Systems bei EDF in Frankreich bekannt - das erste Pilotprojekt dieser Art für Langzeitspeicher mit Eisen-Luft-Technologie in Europa. Das zwischen August und November 2025 durchgeführte Pilotprojekt zeigte, dass das System unter realen Versorgungsbedingungen Energie bis zu vier Tage lang speichern und wieder abgeben kann. Zuvor hatte das Unternehmen bereits eine netzgekoppelte Anlage in Delft, Niederlande, in Betrieb genommen und damit die Integration in die bestehende europäische Verteilungsinfrastruktur validiert.

Über Ore Energy

Ore Energy entwickelt Eisen-Luft-Batterien im Netzmaßstab für die Langzeitspeicherung von Energie. Unter Verwendung von ausschließlich Eisen, Wasser und Luft - ohne Lithium oder Kobalt - speichern die Systeme Energie sicher für 24 bis 100 Stunden und können unter Nutzung einer vollständig europäischen Lieferkette hergestellt werden. Die Mission von Ore Energy ist es, kostengünstige erneuerbare Energie jederzeit für Stromnetze und Rechenzentren verfügbar zu machen und damit die mehrtägigen Versorgungslücken zu schließen, die nach wie vor den Einsatz fossiler Brennstoffe erzwingen.

Folgen Sie Ore Energy auf LinkedIn und besuchen Sie oreenergy.com.

Über Budget Thuis

Budget Thuis gehört zur Nuts Groep und ist der erste landesweite Anbieter in den Niederlanden, der Energie, Internet, TV, Festnetz und Mobilfunkdienste bündelt. Mit über 1 Million Kunden setzt sich Budget Thuis dafür ein, mehr finanzielle Freiheit für die Niederlande durch niedrigere Haushaltsrechnungen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: budgetthuis.nl.

Medienkontakt

Aaron Endré

aaron@endre.io

QUELLE: Ore Energy

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