IRW-News: Apex Critical Metals Corp.: Apex durchteuft 14,9 m mit 5,09 % REO und 12,3 m mit 5,63 % REO innerhalb eines Abschnitts von 191,9 m mit > 2,50 % REO in der Trinity Zone auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift

IRW-PRESS: Apex Critical Metals Corp.: Apex durchteuft 14,9 m mit 5,09 % REO und 12,3 m mit 5,63 % REO innerhalb eines Abschnitts von 191,9 m mit > 2,50 % REO in der Trinity Zone auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift

Highlights:

- RIFT26-008 wurde 50 m nordöstlich der historischen Entdeckungsbohrlöcher, die mehr als 3,00 % REO sowie einen breiteren Abschnitt mit über 2,00 % REO lieferten, niedergebracht. RIFT26-008 bestätigt, dass sich die Trinity Zone in die Tiefe erstreckt.

o 32,3 m mit 2,46 % REO(1) ab 161,7 m Tiefe

o 191,9 m mit 2,63 % REO ab 215,9 m Tiefe

- Einschließlich 52,2 m mit 3,54 % REO ab 231,7 m und

- 12,3 m mit 5,63 % REO ab 307,3 m

o Das schräg angesetzte Bohrloch bestätigt die Ergebnisse aus der historischen Entdeckungszone und erweitert die ausgeprägte Mineralisierung um 50 m nach Süden und 400 m entlang des Einfallens

- RIFT26-010, eine Scherenbohrung (mit 180° ausgerichtet) zum historischen Bohrloch NEC11-004, erweitert die Mineralisierung am Diskordanzkontakt um 120 m nach Osten in Fallrichtung

o 72,6 m mit 2,03 % REO einschließlich 30,2 m mit 3,08 % REO und 14,9 m mit 5,09 % REO in einer breiteren mineralisierten Hülle (239,7 m mit 1,62 % REO)

- Die vier Bohrlöcher bestätigen und erweitern die Mineralisierung in der Trinity Zone erneut

- Die mit REO angereicherten Zonen stehen nach wie vor mit Karbonatit mit einer Hämatitalteration in Zusammenhang, einem günstigen und aussagekräftigen Merkmal der Trinity Zone, das wiederholt in Bohrlöchern angetroffen wurde, deren Analyseergebnisse ausstehen.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagt dazu: Die Ergebnisse aus diesen vier Bohrlöchern rund um das historische Entdeckungsgebiet haben die bislang stärksten Analyseergebnisse geliefert sowie die Ausmaße der Trinity Zone bestätigt und erweitert. Die Trinity Zone ist nach wie vor in alle Richtungen offen. Mit zwei Bohrgeräten, die während der Sommermonate im Einsatz sein werden, und dem Eintreffen von Analyseergebnissen bis zu Beginn des vierten Quartals 2026 arbeiten wir auf unser Ziel zu, im ersten Quartal 2027 eine Mineralressourcenschätzung vorzulegen.

Vancouver, British Columbia - 22. Juni 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift innerhalb des Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrlöcher RIFT26-007, RIFT26-008, RIFT26-009 und RIFT26-010 bekannt zu geben.

Wichtige Beobachtungen und Erkenntnisse

Die Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern RIFT26-007, RIFT26-008, RIFT26-009 und RIFT26-010 bestätigen die Kontinuität der Trinity Zone rund um die historischen Entdeckungsbohrlöcher EC-093 und NEC11-004, womit die Zone um 120 m nach Osten und 400 m im Einfallen erweitert wird. Die Ergebnisse dehnen die Ausmaße der bekannten REO-Mineralisierung in bedeutendem Maße aus, welche weiterhin eine starke Korrelation mit der Hämatitalteration im Karbonatitwirtsgestein aufweist - eine Beobachtung, die bei allen zuvor gemeldeten Bohrlöchern angestellt werden konnte (siehe Pressemitteilungen vom 7. April 2026, 28. April 2026 und 15. Mai 2026).

RIFT26-008 und RIFT26-010 wurden in schrägem Winkel zum interpretierten Einfallen der Trinity Zone niedergebracht und bestätigten die Kontinuität der Mineralisierung südlich und östlich der Abschnitte aus den historischen Bohrlöchern EC-093 und NEC11-004. In Bohrloch RIFT26-008 wurde ein Abschnitt von 191,9 m mit 2,63 % REO durchteuft, der auch hochgradige Zonen von 52,2 m mit 3,54 % REO bzw. von 12,3 m mit 5,63 % REO enthielt (Tabelle 1). Der unterste Teil des Abschnitts wies ab 372,0 m Tiefe eine stark mineralisierte Zone von 30,0 m mit 3,72 % REO auf.

Die positive Ermittlung einer hochgradigen REO-Mineralisierung an der Diskordanz 120 m östlich des Scherenlochs (RIFT26-010) deutet auf eine mögliche Änderung der Geometrie im nördlichen Teil der Trinity Zone hin. Auswertungen der Geometrie der Trinity Zone werden im Rahmen des 3D-Geomodells des Unternehmens kontinuierlich bewertet, um optimierte und verfeinerte Stepout-Bohrlöcher zu ermöglichen. Weitere Bohrungen sind geplant, um die Höffigkeit nordnordöstlich der aktuell definierten Ausmaße der Trinity Zone, die weiterhin in alle Richtungen offen ist, zu bestimmen. Apex legte sein ursprünglich auf zwei Phasen ausgelegtes Programm zusammen und setzt die Bohrungen mit zwei Bohrgeräten fort mit dem Ziel, 2026 zwischen 22.000 und 25.000 m niederzubringen und im ersten Quartal 2027 eine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) vorzulegen.

RIFT26-007 war als rund 25 bis 30 m nördlich gelegenes Stepout-Bohrloch geplant. Die Ergebnisse zeigen, dass Bohrloch RIFT26-007 die obere hochgradige Mineralisierung auf 68,5 m mit 2,48 % REO ab 178,0 m bei der Diskordanz durchteuft hat.

In RIFT26-009, einem etwa 120 bis 150 m nördlich der historischen Entdeckungszone gelegenen Stepout-Bohrloch, wurde ein Abschnitt von 22,2 m mit 2,44 % REO innerhalb einer breiteren Zone von 51,2 m mit 1,65 % REO durchteuft.

Die Ergebnisse aus diesen vier (4) Bohrlöchern unterstreichen zusammen mit den historischen Bohrlöchern die Beziehung der ausgeprägten Hämatitalteration zur REO-Mineralisierung und belegen eine starke Korrelation zwischen beiden im Karbonatitgestein. Anhand dieser Ergebnisse sowie der Ergebnisse aus RIFT26-005A (80,0 m mit 2,51 % REO, einschließlich 11 m mit 4,39 % REO), RIFT26-002 (81,6 m mit 2,02 % REO, einschließlich 50,9 m mit 2,40 % REO) und RIFT26-003 (80,0 m mit 2,29 % REO, einschließlich 23,7 m mit 4,02 % REO) (siehe Pressemitteilung vom 15. Mai 2026) kann ein oberflächennaher nach Westen geneigter Körper (Trinity Zone) definiert werden, der sich innerhalb eines breiteren Zielkorridors von mehr als 700 m über eine definierte Streichlänge von mehr als 380 m erstreckt. Für 12 Bohrlöcher, in denen ähnlich vielversprechendes Wirtsgestein aufgespürt wurde, stehen die Untersuchungsergebnisse noch aus.

Die Durchörterungen der Trinity Zone verstärken zusammen mit den erhöhten NdPr(2)-Anteilen, die zuvor aus der darunter liegenden Neo Zone gemeldet wurden (siehe Pressemitteilung vom 6. Mai 2026), das Potenzial für ein bedeutendes aus mehreren Horizonten bestehendes Seltenerdmetallmineralisierungssystem im Projekt Rift.

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Abbildung 1. Lageplan der Phase-II-Bohrungen auf dem Projekt Rift mit den Standorten der Bohrlöcher RIFT26-007, RIFT26-008, RIFT26-009 und RIFT26-010 (hierin gemeldet) und den ungefähren bislang definierten Ausmaßen der Trinity Zone und der Neo Zone sowie den Standorten aktiver und fertiggestellter Bohrlöcher, ausgewählter geplanter Bohrlöcher und historischer Bohrlöcher.

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Abbildung 2. Analyseergebnisse aus RIFT26-007 bis RIFT26-010 auf dem Projekt Rift mit einem Konzeptmodell der Trinity Zone, den REO-Gehalten entlang der Bohrlöcher und den Bohrabschnitten von Karbonatit mit Hämatitalteration, deren Analyseergebnisse noch ausstehen.

Tabelle 1: Standorte und Attribute der Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Tiefe (m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhenlage

RIFT26-007 601 0 -90 742140.15 4460883.90 331,30

RIFT26-008 594 200 -65 742177.89 4460896.00 330,14

RIFT26-009 576 80 -60 741998.66 4460911.16 333,01

RIFT26-010 600 260 -60 742286.11 4460793.62 330,88

(a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben (b) Azimut und Neigung sind geplant und können entlang des Bohrlochs variieren.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Analyseergebnisse von RIFT26-007, RIFT26-008, RIFT26-009 und RIFT26-010

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(a) Alle gemeldeten Abschnitte sind Bohrkernlängen und stellen keine wahren Mächtigkeiten dar, die erst nach dem Erhalt und der Interpretation weiterer bestätigender Analyseergebnisse bekannt sein werden. Die Nd-Pr-Anteile liegen zwischen 10,0 und 19,6 %, dem normalen Bereich für Karbonatite.

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Bild 1. Abschnitt von 5,4 m zwischen 255,6 bis 262,4 m aus RIFT26-008 mit durchschnittlich 4,69 % REO, einschließlich der Proben RIFT008-131 (4,46 % REO auf 0,98 m), RIFT008-133 (6,43 % REO auf 1,09 m) und RIFT008-134 (5,07 % REO auf 0,72 m)

Stand des Programms und nächste Schritte

Das Unternehmen hat weitere Bohrungen fertiggestellt, die konzipiert wurden, um die Ausdehnung der Mineralisierung im Streichen und in der Tiefe weiter zu untersuchen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die fortlaufende Verfeinerung des geologischen 3D-Modells, einschließlich der Einbeziehung der eingegangenen Analyseergebnisse, trägt weiterhin zu einem besseren Verständnis des mineralisierten Systems bei und hilft dabei, Prioritäten für die zukünftige Bohrzielerstellung zu setzen. Das Bohrprogramm 2026 ist weiterhin im Gange, wobei bis dato insgesamt zweiundzwanzig (22) Bohrlöcher auf insgesamt etwa 14.500 m abgeschlossen wurden. Die Analyseergebnisse von zwölf (12) Bohrlöchern sind zurzeit noch ausstehend.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem Lkw-gestützten und einem auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit und der dazugehörigen Hämatitalteration nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge (scheinbare Mächtigkeit). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Kerngewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger (> 3,00 % REO) Teilabschnitte. Die Bohrungen 2026 des Unternehmens bestätigen dieses Gehaltsprofil immer wieder und haben die Ausmaße der hochgradigen Mineralisierung (Trinity Zone) um bislang ungefähr 380 m von den historischen Bohrlöchern ausgehend erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen tiefer liegenden Horizont (Neo Zone) mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. April 2026, 28. April 2026, 6. Mai 2026 und 15. Mai 2026, die unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden können.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine aufstrebende Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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