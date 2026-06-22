IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. begrüßt Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G7 zur Sicherung der Lieferketten für kritische Mineralien

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. begrüßt Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G7 zur Sicherung der Lieferketten für kritische Mineralien

Vancouver, British Columbia - 22. Juni 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresgrund spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt - hat heute die Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G7 zur Sicherung der Lieferketten für kritische Mineralien begrüßt, in der die strategische Bedeutung diversifizierter, transparenter und resilienter Lieferketten für kritische Mineralien hervorgehoben wird.

In der Erklärung wird betont, dass die G7-Mitglieder und ihre Partner die Anfälligkeiten in den Lieferketten verringern, sowohl privates als auch öffentliches Kapital mobilisieren, eine verantwortungsvolle Förderung und Verarbeitung unterstützen, die Markttransparenz verbessern und die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungsketten für kritische Mineralien stärken müssen.

Aus Sicht von Deep Sea Minerals unterstreicht die Erklärung die wachsende Bedeutung der Ermittlung neuer Vorkommen kritischer Mineralien, die zur Stärkung der Resilienz der Lieferketten der Verbündeten, der fortschrittlichen Fertigung, der Verteidigung, der Energiesysteme, der digitalen Infrastruktur sowie der Technologien der nächsten Generation beitragen können.

Mit der Erklärung der G7 kommt klar zum Ausdruck, dass die Versorgungssicherheit bei kritischen Mineralien in den Volkswirtschaften der Verbündeten mittlerweile eine strategische Vorrangstellung einnimmt, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Deep Sea Minerals kann sich der Forderung nach diversifizierten, transparenten und auf Standards basierenden Lieferketten nur anschließen. Aus unserer Sicht könnte die Erschließung von Offshore-Mineralvorkommen neben dem Bergbau an Land, dem Recycling, den Verarbeitungskapazitäten und der strategischen Bevorratung Teil einer umfassenderen Lösung sein.

Das Unternehmen setzt im Rahmen seiner Strategie zur Erschließung kritischer Offshore-Mineralien kontinuierlich Maßnahmen auf regulatorischer, fachlicher und ökologischer Ebene. So hat Deep Sea Minerals auch vor kurzem bekannt gegeben, dass auf dem Behördenweg der National Oceanic and Atmospheric Administration gemäß dem Gesetz über mineralische Rohstoffe des Tiefseebodens (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act von 1980) eine Explorationslizenz beantragt wurde. Dieser Antrag erhielt eine Substantial Compliance Determination (Feststellung der weitgehenden Konformität), was für das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein im laufenden Behördenverfahren darstellt. Bislang wurde noch keine Explorationslizenz erteilt; der Antrag muss noch das entsprechende behördliche Prüfungs- und Genehmigungsprozedere durchlaufen.

Deep Sea Minerals weist darauf hin, dass alle zukünftigen Explorations- oder Erschließungsmaßnahmen den geltenden internationalen, nationalen, umweltrechtlichen und behördlichen Rahmenbedingungen unterliegen. Das Unternehmen hat bislang noch keine Förderentscheidung getroffen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

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