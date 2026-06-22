IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals erhält Fördermittel in Höhe von 500.000 $ aus dem CMIF

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals erhält Fördermittel in Höhe von 500.000 $ aus dem CMIF

Vancouver, British Columbia / 22. Juni 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FRA: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es vom Critical Minerals Innovation Fund (CMIF) für eine nicht verwässernde Förderung in Höhe von 500.000 $ ausgewählt wurde, mit der es seine metallurgischen und verarbeitungstechnischen Testarbeiten beschleunigen kann.

Das Programm ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der die Provinz als zuverlässiger globaler Lieferant nachhaltig gewonnener kritischer Mineralien positioniert werden soll und vollständig integrierte, in Ontario ansässige Lieferketten aufgebaut werden sollen. Die Nachfrage nach kritischen Mineralien für die Herstellung von Batterien, für moderne Verteidigungstechnologien und Fertigungsverfahren steigt weltweit weiter an. Ontario verfügt über die Lagerstätten, qualifizierte Arbeitskräfte, das Fachwissen und ein unternehmensfreundliches Investitionsklima, sodass die Provinz ihren Platz als wettbewerbsfähigste Region der G7 für Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und für unternehmerische Aktivitäten sichern kann.

Die Förderung in Höhe von 500.000 $ ist die maximale Fördersumme, die im Rahmen des CMIF-Programms pro Projekt gewährt werden kann. Die Finanzierung erfolgt in Form einer nicht verwässernden Förderung, wobei 50 % der förderfähigen Ausgaben erstattet werden, und zwar bis zu einer Gesamtsumme von 1.000.000 $ für metallurgische, hydrometallurgische und verarbeitungstechnische Testarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt Hecla-Kilmer des Unternehmens für Seltene Erden, Niob und Phosphat in Nord-Ontario. Die intrusive, in Apatit eingebettete mineralische Lagerstätte Hecla-Kilmer weist im Vergleich zu vielen sedimentären Phosphatquellen eine höhere Reinheit auf, wodurch das Projekt das Potenzial hat, gleichzeitig mehrere wachstumsstarke Sektoren zu bedienen, darunter Rohstoffe für LFP-Batterien, Seltenerdelemente für die Energiewende sowie kritische Mineralien für Verteidigungsanwendungen. Weitere Einzelheiten zum Umfang des Testprogramms und den damit verbundenen Ergebnissen werden in künftigen Pressemitteilungen bekannt gegeben.

Ontario baut seine Führungsrolle im Sektor der kritischen Mineralien weiter aus, und unser Critical Minerals Innovation Fund ist ein zentraler Bestandteil dieser Strategie, sagte der Minister für Energie und Bergbau, Stephen Lecce. Diese Investition wird dazu beitragen, innovative Aufbereitungsarbeiten im Rahmen des Projekts Hecla-Kilmer für REE, Niob und Phosphat voranzutreiben und den Aufbau einer heimischen Lieferkette für Seltene Erden zu unterstützen. Durch die Förderung von Unternehmen wie Neotech Metals sichern wir Ontarios Stellung als wichtiger Lieferant der kritischen Mineralien, die für eine moderne, wettbewerbsfähige und autarke Wirtschaft unerlässlich sind.

Wir freuen uns außerordentlich über diese Förderung und sind dankbar für die anhaltende Unterstützung der Regierung von Ontario für unsere Arbeit auf Hecla-Kilmer. Die CMIF-Förderung ermöglicht es uns, die metallurgischen und verarbeitungstechnischen Untersuchungen in einer entscheidenden Phase der Projektentwicklung zu beschleunigen, sagte der Chief Executive Officer von Neotech, Reagan Glazier. Die apatitgebundene Seltenerdmineralisierung auf Hecla-Kilmer ist weltweit einzigartig. Wir glauben, dass sie einen entscheidenden Beitrag zur Überwindung der Engpässe bei der Verarbeitung leisten kann, die den Seltenerdsektor bislang behindert haben. Programme wie der CMIF sowie der neue Förderfonds der Provinz in Höhe von 500 Mio. $ für die Verarbeitung kritischer Mineralien sind genau die Art von Unterstützung, die erforderlich ist, um diesen Vorteil in eine in Ontario angesiedelte Lieferkette für kritische Mineralien umzuwandeln. Wir freuen uns darauf, über die Ergebnisse dieser Arbeit zu berichten und den Shareholder Value weiter zu steigern.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung kritischer Mineralressourcen widmet und sich stark für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken einsetzt. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Projekten für Seltenerdelemente und kritische Mineralien, darunter das Projekt Hecla-Kilmer für Seltenerdmetalle, Niob und Phosphat. Dieses Projekt liegt 20 km vom 180-MW-Wasserkraftwerk Otter Rapids und von der in Betrieb befindlichen Ontario Northland Railway entfernt. Hinzu kommen das 70 km nordöstlich von Hecla-Kilmer gelegene Projekt Torrance sowie die Projekte TREO und Foothills in British Columbia, die sich alle zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden.

Qualifizierter Sachverständiger

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Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

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