IRW-News: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources meldet Mobilisierung zum ehemals produzierenden Wolframprojekt White Star und leitet drohnengestützte geophysikalische Vermessung ein

IRW-PRESS: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources meldet Mobilisierung zum ehemals produzierenden Wolframprojekt White Star und leitet drohnengestützte geophysikalische Vermessung ein

22. Juni 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich bekannt zu geben, dass die Feldcrews zum 100 % unternehmenseigenen Wolframprojekt White Star in Elko County (Nevada, USA) mobilisiert wurden, um das für 2026 geplante Explorationsprogramm aufzunehmen.

Das Projekt White Star befindet sich im Charleston Mining District, direkt neben dem Wolframkonzessionsgebiet Rowland des Unternehmens, und wurde vor Kurzem von Western Star übernommen.

Wichtigste Highlights:

- Die Feldcrews wurden zum Wolframprojekt White Star mobilisiert, um das erste Explorationsprogramm mithilfe moderner Verfahren auf dem Konzessionsgebiet und in der Umgebung der Abbaustätten der ehemals produzierenden Mine Mission Cross aufzunehmen.

- Die anfänglichen Arbeiten umfassen eine konzessionsweite drohnengestützte hochauflösende magnetische geophysikalische Vermessung und eine systematische geochemische Bodenuntersuchung.

- Die Ergebnisse der drohnengestützten magnetischen Vermessung werden in den kommenden Wochen erwartet; die Gesteinssplitter- und Bodenproben werden zur zertifizierten Analyse beim Labor eingereicht.

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Abbildung 1: Eine Drohne im Einsatz auf dem Wolframprojekt White Star.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, sagt dazu: Mit der Mobilisierung zu White Star, dem bereits laufenden Programm bei Rowland und der Übernahme von Eagle Point in New Mexico verfügt Western Star über drei Wolframprojekte in den USA, in denen das Unternehmen 2026 aktiv sein wird. White Star ist in demselben Skarnmilieu wie Rowland angesiedelt und ist ebenso wie Rowland weitgehend unzureichend erkundet. Die Durchführung einer integrierten drohnengestützten magnetischen Vermessung und gezielter Boden- und Gesteinssplitterprobenahmen bei den Abbaustätten auf White Star bietet den schnellsten Weg zur Definition von Bohrzielen, was den Arbeiten entspricht, die wir bereits bei Rowland absolviert haben.

Programm bei White Star

Das anfängliche Programm bei White Star wird dem integrierten Arbeitsablauf entsprechen, der auf Rowland angewendet wird, und umfasst die folgenden Kernarbeiten:

1) Eine konzessionsweite drohnengestützte magnetische Vermessung, die den ersten mithilfe moderner Verfahren ermittelten hochauflösenden geophysikalischen Datensatz für das gesamte Projekt liefern wird.

2) Systematische Kartierungen und Bestätigungsarbeiten am Boden bei den historischen Abbaustätten der Mine, darunter sowohl Tagebau- und Untertagebaue, Schürfgräben an der Oberfläche, Schächte, Stollen und Halden.

3) Erkundungsbodenprobenahmen auf dem weiter gefassten Claim-Paket bei White Star, einschließlich der Flächen zwischen den Abbaustätten bei White Star und dem angrenzenden Konzessionsgebiet Rowland.

Die nächsten Schritte

Das Unternehmen geht davon aus, dass es die ersten aufgearbeiteten geophysikalischen Produkte in den kommenden Wochen vom Auftragnehmer erhalten wird. Die Bodenproben werden zur zertifizierten Analyse durch ein Labor eingereicht, wobei die Analyseergebnisse veröffentlicht werden, sobald sie vorliegen und ausgewertet wurden. Die kombinierten Datensätze für White Star und Rowland sollen ein einziges geologisches Modell in Distriktgröße unterstützen, das die konsolidierten Ausmaße der Wolframmineralisierung bei Jarbidge-Charleston abdeckt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden vom leitenden Geologen Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnummer 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein aufstrebendes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung des nordamerikanischen Wolframangebots konzentriert. Durch den Erwerb einer ehemaligen Wolframmine in Nevada, einem der wichtigsten historischen Wolframreviere Amerikas, treibt das Unternehmen seinen Eintritt in den US-Markt voran. Mit diesem strategischen Schritt positioniert sich Western Star, um eine tragende Rolle beim Wiederaufbau einer sicheren inländischen Versorgung mit diesem kritischen Mineral zu spielen. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz von neun nicht vermessenen, aneinandergrenzenden Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 4.740 Hektar, die sich im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia befinden. Die Konzessionsgruppe von Western Star liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Revelstoke, B.C., und rund 10 Kilometer nördlich der verlassenen Gemeinde Camborne.

Kontaktinformationen:

Blake Morgan,

Direktor, President und CEO

blake@acvc.vc

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