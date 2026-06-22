Berlin, ⁠21. Jun (Reuters) - Die Junge Union (JU) bewertet die Reformvorschläge der Rentenkommission positiv. "Ich glaube, es ist eine große Chance für die Bundesregierung", sagte ‌der Vorsitzende der Jugendorganisation von CDU und CSU, Johannes Winkel, am Sonntag in der ⁠ARD. ⁠Im vergangenen Jahr hatte die JU sich lange sehr kritisch gegen Beschlüsse der schwarz-roten Koalition gewandt, die die langfristige Finanzierung des Systems noch schwieriger macht, etwa ‌durch eine Ausweitung der ‌sogenannten Mütterrente.

Die Rentenkommission will ihre Vorschläge am Dienstag in Berlin vorstellen. Insidern zufolge wollen die ⁠Experten zusätzlich zur bestehenden Umlagefinanzierung in der ‌gesetzlichen Rentenversicherung eine ⁠obligatorische, kapitalgedeckte Zusatzrente nach schwedischem Vorbild einführen. Das Renteneintrittsalter soll an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Die abschlagsfreie Rente ‌für besonders ⁠langjährig Versicherte soll entfallen. Minijobs ⁠soll es nur noch für Schüler geben.

Winkel sagte, auf den ersten Blick sehe dies nach einem größeren Wurf aus. Dies sei zufriedenstellend. Richtig sei es, Anreize zur Frühverrentung ins Visier zu nehmen. Sie müssten abgeschafft werden.

(Bericht von Christian ⁠Krämer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)