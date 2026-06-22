Berlin, ⁠21. Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Notwendigkeit der anstehenden Reformen der Bundesregierung betont und um Verständnis geworben. "Wir müssen ‌der Bevölkerung erklären, dass Reformen kein Selbstzweck sind", sagte der Kanzler am ⁠Sonntag ⁠beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung im Kanzleramt. "Das machen wir ja nicht, weil wir Spaß daran haben, jetzt Dinge zu verändern. Sondern ‌Veränderungen sind notwendig, damit ‌vieles so bleiben kann, wie es ist." Am Dienstag sollen die Vorschläge der ⁠Rentenreformkommission vorgelegt werden.

Der Erhalt der Arbeitsplätze ‌in der Industrie sei ⁠derzeit seine Hauptaufgabe, sagte Merz. Derzeit verliere das Land zwischen 10.000 bis 15.000 Industriearbeitsplätze pro Monat. "Das ‌will ich ⁠nicht einfach hinnehmen." Deutschland ⁠müsse seine industrielle Stärke in einem sich drastisch verändernden internationalen Wettbewerb behaupten.

Auf konkret anstehende Reformen der schwarz-roten Koalition wie Rente, Gesundheit, Pflege oder die Steuerreform ging der Kanzler nicht ein.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)