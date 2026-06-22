Berlin, ⁠22. Jun (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sieht in den Reformplänen der Rentenkommission eine gute Arbeitsgrundlage. Es sei in Zeiten wie diesen ein "Wert an ‌sich", wenn 13 Menschen aus unterschiedlichen Richtungen "anscheinend einen einstimmigen Beschluss" vorlegen, sagte der SPD-Co-Chef ⁠am ⁠Montag auf dem Tag der Industrie in Berlin. Die Vorschläge seien eine gute Grundlage, um im Koalitionsausschuss in der kommenden Woche Entscheidungen zu treffen. Sie hätten eine "unfassbare ‌Tragweite". Dass damit eine Debatte ‌ausgelöst werde, "das muss man aushalten, das ist normal". Es liege in der Verantwortung der ⁠Koalition, dass es am Ende eine Entscheidung gebe.

Mit ‌Blick auf das Treffen ⁠der Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD kommende Woche warb Klingbeil für Mut zu Reformen insgesamt. "Ich will, dass da ‌ein großes ⁠Paket rauskommt. Ein großes, gerechtes ⁠Gesamtpaket", sagte Klingbeil. Aber das werde nur funktionieren, "wenn wir das in der breiten demokratischen Mitte in diesem Land gemeinsam vertreten und nicht sofort am nächsten Tag alle wieder auseinanderlaufen".

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)