Kommunen vor finanziellem Kollaps - Bis 2029 Defizit von knapp 30 Mrd pro Jahr

Berlin, 22. Jun (Reuters) - ⁠Die deutschen Kommunen warnen vor einem finanziellen Zusammenbruch in den nächsten Jahren. Die Spitzenverbände der Städte und Landkreise prognostizierten am Montag für die nächsten Jahre jeweils ein Defizit von fast 30 Milliarden Euro. "Die kommunalen Haushalte kollabieren - und zwar fast überall." Selbst wirtschaftsstarke Gebiete seien mittlerweile betroffen. "Die Sozialausgaben, auf die wir selbst praktisch keinen Einfluss haben, laufen uns davon." Sämtliche ‌finanzielle Reserven seien aufgebraucht. Das Defizit bedeute also automatisch hohe Schulden.

Nach Angaben des Deutschen Landkreistages (DLT), des Deutschen Städtetages (DST) und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) wird sich das Defizit in diesem Jahr auf 29,7 Milliarden Euro ⁠summieren. 2027 dürften ⁠es dann 29,6 Milliarden, 2028 28,9 Milliarden und 2029 noch 28,4 Milliarden sein. Zum Vergleich: Schon 2025 betrug das Minus 29,4 Milliarden Euro.

DLT-Präsident Achim Brötel sagte, es gebe keine Chance, das Tal der Tränen zu verlassen. Er sprach von einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen. Für eine auskömmliche Ausstattung der Gemeinden sind die Länder zuständig. Die Kommunen beklagen aber auch, dass der Bund immer wieder Gesetze verabschiedet, die die Kommunen finanziell belasten, ohne dass sie ‌dafür mehr Einnahmen bekommen. Das Prinzip müsse lauten: Wer bestellt, muss auch ‌bezahlen, so Brötel.

Bund und Länder beraten am Donnerstag im Kanzleramt in Berlin auch über die kommunalen Finanzen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Sonntag gesagt, er habe den 16 Ministerpräsidenten angeboten, darüber nachzudenken, wie man die kommunale Ebene finanziell entlasten könne. Es ⁠gehe um mehrere Gesetze, damit Gemeinden weniger zahlen müssten. "Wir hoffen, dass es nicht noch schlechter wird", formulierte Brötel ‌seine Erwartung an das Treffen. Die für potenzielle Einsparungen eingesetzte ⁠Expertenkommission von Bund und Ländern sei bisher nur bei etwa einem Zehntel des jährlichen Defizits der Kommunen von 30 Milliarden angekommen. Ursprünglich sei das Ziel des Gremiums gewesen, zu einer Entlastung von zehn Milliarden Euro zu kommen. Davon sei man weit entfernt.

"LÄUFT VÖLLIG VOR DIE WAND"

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sagte, ‌die Lage vor Ort sei dramatisch. "Wenn wir jetzt nicht handeln, ⁠läuft es völlig vor die Wand." Es habe ⁠bereits massive Einsparungen gegeben - bei der Sanierung von Straßen, Schulen und Kitas, bei der Sozialarbeit, Obdachlosenhilfe, bei Stadtfesten und dem öffentlichen Nahverkehr. Es brauche eine Soforthilfe für Kommunen im Umfang von 30 Milliarden Euro.

Das insgesamt 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur ist aus Sicht der Kommunen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. 100 der 500 Milliarden Euro sind für die Länder vorgesehen, zwei Drittel davon gehen wiederum an die Kommunen - über einen Zeitraum von zwölf Jahren. Es gebe aber einen Investitionsrückstau von 230 Milliarden Euro. Die Mängel würden durch das Sondervermögen nur etwas kleiner. Auch ein stärkeres Wirtschaftswachstum würde nicht genug helfen. Ein ⁠zusätzlicher Prozentpunkt Wachstum bringt den Kommunen nach Darstellung der Verbände in etwa zwei Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)