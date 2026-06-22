Konsumlaune im Euroraum bessert sich - Niveau bleibt aber niedrig

22. ⁠Jun (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher im Euroraum hat sich im Juni weiter aufgehellt. Das Barometer für das Konsumklima stieg ‌gegenüber dem Vormonatswert um 1,3 auf minus 17,7 Punkte, wie aus der am ⁠Montag ⁠veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf minus 17,5 Zähler gerechnet. Das Verbrauchervertrauen bewegt sich weiter deutlich ‌unter seinem langfristigen Durchschnitt.

Die ‌gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben die Inflation im Euroraum angefacht. Waren und ⁠Dienstleistungen verteuerten sich im Mai um durchschnittlich ‌3,2 Prozent gegenüber ⁠dem Vorjahresmonat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am 11. Juni erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins angehoben - ‌und zwar um ⁠einen Viertelpunkt auf 2,25 ⁠Prozent. Sie will verhindern, dass die höheren Energiekosten auf andere Preise durchschlagen. EZB-Chefin Christine Lagarde hat im Europäischen Parlament den Willen zum Zurückdrängen der Inflation betont und den weiteren Zinskurs zugleich offengelassen.

(Bericht von Reinhard BeckerRedigiert ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)