Kritik und Lob für Vorschläge neuer Kapitalrente

Berlin, 22. Jun (Reuters) - ⁠Die Vorschläge der Rentenkommission zu einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge haben am Montag eine heftige Debatte ausgelöst. Während Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger vor den Kosten einer staatlichen Kapitalrente warnte, kam Zustimmung vom Chef der Deutschen Börse und dem Deutschen Aktieninstitut. Die Familienunternehmer äußerten sich offener, forderten aber, dass mögliche Mehrbelastungen für Firmen an anderer Stelle ausgeglichen werden müssten.

Die Vorschläge der Expertenkommission waren am Wochenende vorab bekanntgeworden. Sie will ihre laut einem ‌Entwurf insgesamt 33 Empfehlungen am Dienstag an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen sich dann Anfang Juli auf die Eckpunkte einer Rentenreform verständigen. Nach teils scharfer Kritik von einigen Wirtschaftsverbänden und ⁠Gewerkschaften am Wochenende wollte ⁠sich der Regierungssprecher am Montag nicht zu den Vorschlägen äußern.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bezeichnete die Reformpläne der Rentenkommission aber als eine gute Arbeitsgrundlage. Es sei in Zeiten wie diesen ein "Wert an sich", wenn 13 Menschen aus unterschiedlichen Richtungen "anscheinend einen einstimmigen Beschluss" vorlegen, sagte der SPD-Co-Chef am Montag auf dem Tag der Industrie in Berlin. Die schwarz-rote Regierung will im Koalitionsausschuss in der kommenden Woche Entscheidungen treffen. Sie hätten eine "unfassbare Tragweite", sagte Klingbeil.

ARBEITGEBER SEHEN "GEFÄHRLICHE SCHIEFLAGE"

Konkret empfiehlt die Kommission unter anderem, die Regelaltersgrenze nach 2031 an die steigende Lebenserwartung anzupassen, ‌was zu einem Anstieg um sechs Monate auf 67,5 Jahre bis 2041 führen ‌würde. Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte soll demnach abgeschafft werden. Zudem schlägt das Gremium eine für alle verpflichtende, kapitalgedeckte "gesetzliche Kapitalrente" vor. Dafür soll ein zusätzlicher Beitragssatz von zwei Prozent eingeführt werden, den sich Arbeitgeber und Beschäftigte teilen.

BDA-Chef Dulger warnte vor Mehrbelastungen von mehr als 40 Milliarden ⁠Euro pro Jahr. Der Zusatzbeitrag von zwei Prozentpunkten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer "würde für weniger Netto vom Brutto sorgen und Arbeit unattraktiver machen", ‌erklärte Dulger am Montag. Die Arbeitgeber sähen die "staatliche Kapitalrente" daher sehr ⁠kritisch.

"Den Kapitalmarkt nach schwedischem Modell in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen, ist der große Wurf, der nötig war", sagte dagegen Stephan Leithner, Chef der Deutschen Börse. "Das gilt auch für die betriebliche Altersvorsorge mit dem Wegfall der starren Garantien und der Möglichkeit, Verträge beim Arbeitgeberwechsel zu übertragen." Die neuen kapitalmarktbasierten Ansätze der Rentenkommission würden auch wichtige Impulse für die Finanzierung ‌von Unternehmen und Börsengänge aus Deutschland heraus setzen.

"Die Einführung einer obligatorischen ⁠kapitalgedeckten Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung folgt erfolgreichen internationalen Vorbildern", ⁠sagte auch Melanie Kreis, Präsidentin des Deutschen Aktieninstituts. "Das ermöglicht zukünftig endlich auch den Menschen in Deutschland, bei ihrer gesetzlichen Rente vom Kapitalmarkt zu profitieren, und stärkt gleichzeitig die Anlegerbasis für die Unternehmen."

BDA-Präsident Dulger übte zudem Kritik an weiteren Vorschlägen. Diese seien insgesamt nicht weitreichend genug, sagte er. Er mahnte, die finanzielle Stabilität des Sozialstaats als oberstes Ziel zu verankern, da man sich bereits "in einer gefährlichen Schieflage" befinde. Er begrüßte aber die Koppelung des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung. Allerdings plädiere er für einen schnelleren Anstieg des Renteneintrittsalters.

"Die Reform kann für mehr Generationengerechtigkeit bei der Rente sorgen", sagte Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbands "Die Familienunternehmer". Die dadurch entstehenden Mehrkosten für die Unternehmen müssten aber an anderer Stelle kompensiert werden.

Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, kritisierte die Vorschläge ⁠als unausgewogen, da sie die Baby-Boomer schonten und die jüngeren Generationen belasteten. Die Einführung einer Kapitaldeckung gehe in die richtige Richtung.

(Bericht von Holger Hansen, Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)