LEEF vollzieht einen Relaunch auf Metro Markets



EQS-Media / 22.06.2026 / 11:50 CET/CEST



Potsdam, 22. Juni 2026 –

Die LEEF Blattwerk GmbH hat sich in der Business-to-Business-Plattform Metro Markets komplett neu aufgestellt

Es geht „Schlag auf Schlag“. Nachdem LEEF / wisefood erst kürzlich bei Unite gelaunched haben, ist am vergangenen Wochenende der Relaunch bei Metro Markets finalisiert worden. Hintergrund des Relaunches war einerseits eine komplette Überarbeitung des Sortiments. Das überarbeitete Sortiment wird jetzt in diesen Tagen sukzessive ausgerollt. Damit verstärken LEEF / wisefood noch einmal mehr ihr Engagement im Business-to-Business-Segment.

Weiterer wichtiger Punkt des Relaunches war allerdings einer, der von außen nicht zu erkennen ist: die vollständige Automatisierung der Plattformanbindung. Metro Markets ist nunmehr über eine eigens erstellte API angebunden. Diese Steuerung vereinfacht die Administration, Produktlaunches und das Monitoring enorm.

Prozesseffizienz als strategisches Ziel

LEEF / wisefood legen einen hohen Maßstab an die Effizienz der Prozesse. Seit dem heutigen Tag ist speziell hierfür ein weiteres Teammitglied mit einem soliden Hintergrund in Informatik und Full Stack Development angestellt. Damit werden der Rollout in weitere Plattformen und in weitere Nationen beschleunigt sowie bestehende Schnittstellen überarbeitet. Flankiert wird das durch ein stringentes Process Mapping im Unternehmen LEEF. Dass LEEF Wert legt, auf innovative Produkte, ist bekannt. Breite Marktrelevanz wird jedoch über Effizienz und gute Preise erreicht.

Ziel des hohen Grades an Automatisierung und Prozesseffizienz ist es nicht nur, das Geschäftsmodell zu verbessern, es zielt kurz- bis mittelfristig auch auf nachhaltige Preissenkungen im Markt. Der Anspruch, die nachhaltigsten Produkte anzubieten, kann strategisch nur über sehr gute Preispolitik für die Kunden funktionieren.

Das ganze Vorhaben wird parallel zu den internen Kapitalmaßnahmen auch durch die aktuelle Anleihe finanziert und dadurch beschleunigt.

Mehr unter: https://leef.bio/anleihe

LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF Blattwerk ist mit den Marken LEEF & wisefood ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und entwickelt und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen – von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare Becher bis hin zu essbaren Trinkhalmen. Als Unternehmen hat LEEF Blattwerk 2026 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Im eigenen

Onlineshop

, den Amazon-Shops von

LEEF

und

wisefood

, auf Unite, Otto, eBay und Metro, oder über weltweite Paletten- und Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative

LEEF unlimited

für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.

Für Interviews stehen wir gerne zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

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LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780 |

www.leef.bio

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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Leef Blattwerk GmbH Dortustraße 48 14467 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 236 178-0 E-Mail: info@leef.bio Internet: www.leef.bio ISIN: DE000A352ER1 WKN: A352ER Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 2350938

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