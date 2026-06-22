Linken-Chef entschuldigt sich für Faschismus-Vorwurf an die CDU

Berlin, 22. ⁠Jun (Reuters) - Der neue Linken-Parteichef Luigi Pantisano hat sich für seinen Faschismus-Vorwurf an die CDU entschuldigt. "Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der ‌AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch", teilte der am Wochenende gewählte Pantisano am Montag mit. "Dafür bitte ich ⁠um ⁠Entschuldigung, insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen." Man dürfe die Unterschiede zwischen politischen Gegnern innerhalb des demokratischen Spektrums und denen, die die Demokratie abschaffen wollten, ‌nicht verwischen.

Pantisano hatte am Wochenende gesagt, ‌dass es kaum einen Unterschied gebe "zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, und den Faschisten selbst". Dies war vor allem ⁠bei ostdeutschen Landesverbänden der Linkspartei auf Kritik gestoßen, die teilweise ‌mit CDU-Ministerpräsidenten punktuell kooperieren. ⁠So hatte sich die Linkenfraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, von der Aussage distanziert und betont, dass ihre Partei den bisherigen Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU) nach ‌den Landtagswahlen im September unter ⁠Bedingungen zum Regierungschef mitwählen würde.

Pantisano ⁠machte in seiner Stellungnahme aber deutlich, dass er grundsätzliche Kritik an einem "Rechtskurs" der Union habe. "Ebenso bleibt meine Sorge über ein mögliches weiteres politisches Zusammenrücken von CDU und AfD bestehen. Diese Entwicklung bereitet mir große Sorgen." Die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss für die Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)