Mehr Personal an Schulen und Kitas treibt Job-Zuwachs im öffentlichen Dienst

Berlin, 22. ⁠Jun (Reuters) - Etwa jede oder jeder achte Erwerbstätige hat 2025 im Staatsdienst gearbeitet. Rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland waren zum 30. Juni 2025 im öffentlichen Dienst beschäftigt, wie ‌das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren 95.100 Personen oder 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. ⁠Hohe ⁠Zuwächse gab es wie bereits in den Vorjahren vor allem bei Schulen, Hochschulen und Kitas.

Der personalstärkste Bereich waren die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen mit über einer Million Beschäftigten. Hier stieg die Zahl der Mitarbeitenden um ‌19.000 oder 1,8 Prozent auf rund ‌1,07 Millionen. Rund zwei Drittel davon sind Beamte. Eine Sonderentwicklung gab es dabei in Berlin, wo durch die Verbeamtung ⁠von Bestandslehrkräften die Zahl der Beamten stark zunahm, während die ‌der Angestellten sank.

Auch der Personalzuwachs ⁠bei kommunalen Kitas setzte sich mit plus 2,6 Prozent auf 298.000 Beschäftigte fort. Langfristig hat sich die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher seit 2010 ‌fast verdoppelt, auch wenn ⁠der jüngste Zuwachs etwas geringer ⁠ausfiel als in den fünf Jahren zuvor. Mehr Personal gab es zudem an den Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken. Hier stieg die Zahl der Beschäftigten binnen eines Jahres um 13.900 Personen oder 2,2 Prozent auf insgesamt 651.300. Das waren zugleich 39 Prozent mehr als vor 15 Jahren.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf ⁠Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)