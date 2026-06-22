Merz hofft auf Einigung über Kommunalfinanzen vor Treffen mit Ministerpräsidenten

Berlin, 21. ⁠Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hofft, dass man sich mit den Ländern noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag über die künftigen Kommunalfinanzen verständigt. Er habe den 16 Ministerpräsidenten angeboten, darüber nachzudenken, wie man ‌die kommunale Ebene finanziell entlasten könne, sagte Merz am Sonntag im Kanzleramt beim Tag der offenen Tür. Die Länder seien ⁠zwar einerseits ⁠zuständig für die Kommunen. Andererseits gebe es aber stark steigende Ausgaben der Kommunen durch bestimmte Bundesgesetzgebung. Deshalb strebe er etwa Ausgabensenkungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, des Jugendhilfegesetzes und der Eingliederungshilfe an, sagte der Kanzler und verwies auf das Treffen mit ‌den Länderchefs kommenden Donnerstag. "Wir hoffen, dass wir ‌bis dahin eine gemeinsame Verabredung treffen, dass wir diese Gesetze so ändern, dass auf der kommunalen Seite weniger Geld ausgegeben werden muss", ⁠betonte er. "Wir können nicht unbegrenzt alles bezahlen."

Merz verwies auf die überragende ‌Bedeutung der Kommunalfinanzen. "Wenn die kommunale Ebene ⁠nicht mehr funktioniert, wenn die Demokratie auf der kommunalen Ebene gefährdet ist, weil sie kein Geld mehr haben für Jugendzentren, für Sporthallen, für Musikvereine und und und, ‌dann ist unsere Demokratie wirklich ⁠ernsthaft gefährdet", warnte der Kanzler.

Merz empfängt ⁠die 16 Ministerpräsidenten am Donnerstag im Kanzleramt. Dabei geht es unter anderem um das sogenannte Konnexitätsprinzip. Die schwarz-rote Koalition hat Ländern und Kommunen zugesagt, dass zusätzliche Kosten durch Bundesgesetzgebung vom Bund übernommen werden sollten. Noch offen ist, ob dies etwa gelten soll, wenn die Bundesregierung Steuern senkt und es dadurch auch zu Steuermindereinnahmen bei den Ländern kommen sollte.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)