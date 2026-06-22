Merz offen für Änderung des Beleidigungs-Paragraphen

Berlin, 21. ⁠Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat betont, dass er als Regierungschef keine Anzeige wegen mutmaßlicher Beleidigung gestellt habe - und sich zugleich offen für eine Reform des Paragrafen 188 im Strafgesetzbuch gezeigt. "Seitdem ich im Amt bin, ‌habe ich nicht einen einzigen Strafantrag gestellt", sagte Merz am Sonntag beim Tag der offenen Tür im Kanzleramt auf die Frage ⁠einer Bürgerin. ⁠Es seien Staatsanwaltschaften, die von sich aus bei mutmaßlichen Beleidigungs- und Verleumdungstatbeständen oder üble Nachrede tätig würden. "Ich bin selber ein bisschen überrascht gewesen über die große Zahl der Fälle, die es da gibt", sagte Merz. Er sei selbst "überhaupt nicht empfindlich, im Gegenteil". Wenn ‌man ihn einen "Idioten" oder "Schwachkopf" nenne, sei er ‌zwar anderer Meinung. "Aber deswegen ist es noch kein Straftatbestand. Nun müssen wir ein bisschen versuchen, die Grenzen neu zu justieren."

Der Kanzler kritisierte aber, ⁠dass sich die Grenzen verschoben hätten. Zum einen mahnte er, dass ‌im Internet und auf Social Media ⁠dieselben Regeln gelten müssten wie in der analogen Welt. Zu anderen differenzierte Merz zwischen Angriffen auf die Person und das Amt. "In dem Augenblick, wo die Staatsämter beschädigt werden, da ‌hört für mich der Spaß auf. ⁠Und da müssen wir notfalls ⁠dann auch in der Lage sein, uns dagegen als Gesellschaft zu wehren, denn das gehört dann wirklich nicht mehr zur Meinungsfreiheit, das beschädigt unsere Demokratie."

Eine Änderung oder gar Abschaffung des Paragrafen 188 wird parteiübergreifend diskutiert. Teil der Debatte ist auch, dass sich die körperlichen Angriffe gegen Politiker auch auf kommunaler Ebene in den vergangenen Jahren deutlich erhöht haben und etliche Amtsträger deshalb ihren ⁠Rückzug aus der Politik erklärt haben.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)