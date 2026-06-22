Nasdaq-100 Index® - Die wichtigsten Leitplanken!
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Die wichtigsten Leitplanken!
Der Nasdaq-100® gönnt sich aktuell eine kleine Atempause im Bereich der 30.000er-Marke. Die Phase des Lufholens nutzen wir, um die wichtigsten charttechnischen Triggermarken zu definieren. Starten wir im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns mit der Unterseite: Das untere Bollinger Band (akt. bei 28.663 Punkten) definiert den Auftakt zu einem massiven Haltebereich. Zusammen mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 28.484 Punkten) und dem jüngsten Korrekturtief bei 28.197 Punkten entsteht hier eine echte Kumulationsunterstützung. Für etwas wahrscheinlicher halten wir aktuell allerdings den „bullishen“ Ausweg aus der laufenden Konsolidierung. Das liegt vor allem an der möglichen Korrekturflagge der letzten Wochen (obere Begrenzung aktuell bei 30.511 Punkten), deren Auflösung für ein (aufwärts-)trendbestätigendes Signal sorgen würde. Gelingt der Ausbruch, winken zur Belohnung neue Allzeithochs jenseits der Marke von 30.762 Punkten. Rekordlevel ist ein gutes Stichwort, denn der Nasdaq-100® equal weight hat bereits einen neuen Hochstand erzielt. Das heißt, die Marktbreite verbessert sich und sorgt deshalb für einen zusätzlichen Hoffnungsschimmer.
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Nasdaq-100 Index® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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