Notenbanker Greenspan im Alter von 100 Jahren gestorben

Der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan ist einem Medienbericht zufolge tot. Er ‌sei im Alter von 100 Jahren gestorben, berichtete NBC ⁠News ⁠am Montag. Greenspan hatte von 1987 bis 2006 die einflussreichste Zentralbank der Welt gelenkt und ‌ihr seinen Stempel ‌aufgedrückt.

Der legendäre Notenbankchef hatte es in seiner langen ⁠Amtszeit immer wieder bewusst ‌vermieden, sich konkret ⁠festzulegen. Er prägte mit seiner oft kryptisch anmutenden Kommunikation einen ganz ‌eigenen ⁠Stil bei der Federal ⁠Reserve.