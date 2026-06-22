Ehemaliger Fed-Chef
Notenbanker Greenspan im Alter von 100 Jahren gestorben
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan ist einem Medienbericht zufolge tot. Er sei im Alter von 100 Jahren gestorben, berichtete NBC News am Montag. Greenspan hatte von 1987 bis 2006 die einflussreichste Zentralbank der Welt gelenkt und ihr seinen Stempel aufgedrückt.
Der legendäre Notenbankchef hatte es in seiner langen Amtszeit immer wieder bewusst vermieden, sich konkret festzulegen. Er prägte mit seiner oft kryptisch anmutenden Kommunikation einen ganz eigenen Stil bei der Federal Reserve.
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