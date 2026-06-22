Ehemaliger Fed-Chef

Notenbanker Greenspan im Alter von 100 Jahren gestorben

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve
Quelle: Adobe.com/doganmesut

Der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan ist einem Medienbericht zufolge tot. Er ‌sei im Alter von 100 Jahren gestorben, berichtete NBC ⁠News ⁠am Montag. Greenspan hatte von 1987 bis 2006 die einflussreichste Zentralbank der Welt gelenkt und ‌ihr seinen Stempel ‌aufgedrückt.

Der legendäre Notenbankchef hatte es in seiner langen ⁠Amtszeit immer wieder bewusst ‌vermieden, sich konkret ⁠festzulegen. Er prägte mit seiner oft kryptisch anmutenden Kommunikation einen ganz ‌eigenen ⁠Stil bei der Federal ⁠Reserve.

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