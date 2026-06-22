Windturbinenbauer

Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Erneuerbare Energien
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Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Der Windturbinenbauer Nordex hat drei Aufträge über insgesamt 484 Megawatt aus den USA erhalten. Geliefert werden sollen 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 Megawatt sowie 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Megawatt. Die Namen der drei Kunden und der Projekte wurden nicht mitgeteilt.

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