Windturbinenbauer
Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Erneuerbare Energien
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com
Der Windturbinenbauer Nordex hat drei Aufträge über insgesamt 484 Megawatt aus den USA erhalten. Geliefert werden sollen 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 Megawatt sowie 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Megawatt. Die Namen der drei Kunden und der Projekte wurden nicht mitgeteilt.
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