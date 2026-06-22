Öffentlicher Dienst: Mehr Beschäftigte in Kinderbetreuung

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WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr haben mehr Menschen im öffentlichen Dienst an Hochschulen, Schulen und in Kindergärten gearbeitet als 2024. Die Zahl der bei kommunalen Kindertageseinrichtungen Beschäftigten stieg mit Stichtag 30. Juni 2025 in diesem Zeitraum um 2,6 Prozent auf 298.000, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

"Der Zuwachs ist damit geringer als in den fünf Jahren zuvor, in denen es einen starken Zuwachs von durchschnittlich 11.500 Erzieherinnen und Erziehern pro Jahr gab." Von 2010 bis 2025 verdoppelte sich die Anzahl der Beschäftigten fast.

Mehr als eine Million Beschäftigte an Schulen

An Hochschulen und deren Kliniken waren im vergangenen Jahr 13.900 Menschen mehr beschäftigt als 2024. Insgesamt arbeiteten in diesem Bereich laut Statistikamt etwa 651.300 Menschen.

An allgemeinbildenden und beruflichen Schulen arbeiteten demnach mehr als eine Million Beschäftigte im vergangenen Jahr. Damit sei es der "personalstärkste Aufgabenbereich des öffentlichen Dienstes", hieß es. Hier stieg die Zahl der Beschäftigten binnen eines Jahres um 1,8 Prozent. Mitgezählt werden hier neben Lehrkräften auch kommunale Beschäftigte mit Schulträgeraufgaben./wem/DP/nas

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