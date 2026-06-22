Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 22.06.2026 / 15:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.06.2026 Kursziel: 36,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Roadshow-Feedback: Datacenter-Kapazitäten als Grundlage für die nächste Wachstumsphase Wir waren zusammen mit technotrans in Person von CEO Michael Finger und Head of Investor Relations Frank Dernesch vergangene Woche auf Roadshow in Frankfurt. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2025 mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität sowie einer positiven Entwicklung im Fokusmarkt Energy Management überzeugen konnte, standen in den Gesprächen vor allem die langfristigen Wachstumsperspektiven und die strategische Entwicklung des Konzerns im Mittelpunkt. Datacenter-Aufträge bleiben zentraler Wachstumstreiber: Im Fokus der Gespräche stand erneut der Bereich Energy Management (Umsatzanteil Q1 2026: 28%), der sich zunehmend zur wichtigsten Wachstumssäule des Konzerns entwickelt. Besonders dynamisch verläuft die Entwicklung im Datacenter-Markt, wo technotrans vom Übergang von klassischer Luftkühlung hin zu leistungsfähigeren Flüssigkeitskühlungslösungen profitiert. Der steigende Einsatz von KI-Anwendungen und Hochleistungsprozessoren erhöht die Anforderungen an die Kühlung moderner Rechenzentren erheblich und führt zu einer zunehmenden Nachfrage nach Liquid-Cooling-Systemen. Bereits im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz im Datacenter-Bereich u.E. einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag erreichen. Darüber hinaus sieht das Management weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven im Bereich Batterie-Thermomanagementsysteme für Busse, Bahnen und jüngst auch Minenfahrzeuge, die von der fortschreitenden Elektrifizierung von öffentlichem Verkehr und Bergbau profitieren. Produktionskapazitäten werden konsequent ausgebaut: Besonders interessant waren die Aussagen zur operativen Skalierbarkeit des Geschäfts. Im Fokusmarkt Energy Management verfügt technotrans aktuell über zwei Fertigungslinien, die bis Ende des Jahres auf insgesamt fünf Linien erweitert werden sollen. Nach unserer Einschätzung würde diese Kapazität mittelfristig bereits Umsätze zwischen 30 bis 40 Mio. EUR ermöglichen und damit deutlich oberhalb des heutigen Geschäftsvolumens liegen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an der Planung zusätzlicher Kapazitäten. Ab 2028 soll nach aktuellem Stand das neue Werk die Produktion aufnehmen, wodurch die jährlichen Kapazitäten in den dreistelligen Millionen-Euro-Bereich steigen würden. Dies unterstreicht die hohen Wachstumserwartungen des Managements für die kommenden Jahre und deutet darauf hin, dass technotrans seine Marktposition im Bereich Liquid Cooling langfristig deutlich ausbauen dürfte. Breite Marktaufstellung stabilisiert das Geschäftsmodell: Neben den Wachstumsmärkten Datacenter und Batteriethermomanagement wurde auch die Bedeutung der Diversifikation hervorgehoben. Während die Fokusmärkte Plastics und Print derzeit weiterhin unter der schwachen Industriekonjunktur und einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft leiden, profitieren Energy Management sowie Healthcare & Analytics von strukturellen Wachstumstrends. Diese breite Aufstellung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Fazit: Die Gespräche bestätigten unseren positiven Eindruck der strategischen Positionierung von technotrans. Insbesondere der konsequente Ausbau der Produktionskapazitäten für Datacenter-Kühlung deutet darauf hin, dass das Management von einer nachhaltigen Beschleunigung des Wachstums ausgeht. Während die konjunktursensiblen Bereiche Plastics und Print kurzfristig noch belasten, sollten die strukturellen Wachstumsmärkte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 36,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=008c85d62003b9b94a3d14abae54a981 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=818a101d-6e3b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2351182 22.06.2026 CET/CEST °