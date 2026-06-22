Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

22.06.2026 / 15:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.06.2026
     Kursziel:                  36,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Roadshow-Feedback: Datacenter-Kapazitäten als Grundlage für die nächste
Wachstumsphase

Wir waren zusammen mit technotrans in Person von CEO Michael Finger und Head
of Investor Relations Frank Dernesch vergangene Woche auf Roadshow in
Frankfurt. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2025 mit einer deutlichen
Verbesserung der Profitabilität sowie einer positiven Entwicklung im
Fokusmarkt Energy Management überzeugen konnte, standen in den Gesprächen
vor allem die langfristigen Wachstumsperspektiven und die strategische
Entwicklung des Konzerns im Mittelpunkt.

Datacenter-Aufträge bleiben zentraler Wachstumstreiber: Im Fokus der
Gespräche stand erneut der Bereich Energy Management (Umsatzanteil Q1 2026:
28%), der sich zunehmend zur wichtigsten Wachstumssäule des Konzerns
entwickelt. Besonders dynamisch verläuft die Entwicklung im
Datacenter-Markt, wo technotrans vom Übergang von klassischer Luftkühlung
hin zu leistungsfähigeren Flüssigkeitskühlungslösungen profitiert. Der
steigende Einsatz von KI-Anwendungen und Hochleistungsprozessoren erhöht die
Anforderungen an die Kühlung moderner Rechenzentren erheblich und führt zu
einer zunehmenden Nachfrage nach Liquid-Cooling-Systemen. Bereits im
laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz im Datacenter-Bereich u.E. einen
niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag erreichen. Darüber hinaus
sieht das Management weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven im Bereich
Batterie-Thermomanagementsysteme für Busse, Bahnen und jüngst auch
Minenfahrzeuge, die von der fortschreitenden Elektrifizierung von
öffentlichem Verkehr und Bergbau profitieren.

Produktionskapazitäten werden konsequent ausgebaut: Besonders interessant
waren die Aussagen zur operativen Skalierbarkeit des Geschäfts. Im
Fokusmarkt Energy Management verfügt technotrans aktuell über zwei
Fertigungslinien, die bis Ende des Jahres auf insgesamt fünf Linien
erweitert werden sollen. Nach unserer Einschätzung würde diese Kapazität
mittelfristig bereits Umsätze zwischen 30 bis 40 Mio. EUR ermöglichen und
damit deutlich oberhalb des heutigen Geschäftsvolumens liegen. Gleichzeitig
arbeitet das Unternehmen an der Planung zusätzlicher Kapazitäten. Ab 2028
soll nach aktuellem Stand das neue Werk die Produktion aufnehmen, wodurch
die jährlichen Kapazitäten in den dreistelligen Millionen-Euro-Bereich
steigen würden. Dies unterstreicht die hohen Wachstumserwartungen des
Managements für die kommenden Jahre und deutet darauf hin, dass technotrans
seine Marktposition im Bereich Liquid Cooling langfristig deutlich ausbauen
dürfte.

Breite Marktaufstellung stabilisiert das Geschäftsmodell: Neben den
Wachstumsmärkten Datacenter und Batteriethermomanagement wurde auch die
Bedeutung der Diversifikation hervorgehoben. Während die Fokusmärkte
Plastics und Print derzeit weiterhin unter der schwachen Industriekonjunktur
und einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft leiden, profitieren
Energy Management sowie Healthcare & Analytics von strukturellen
Wachstumstrends. Diese breite Aufstellung erhöht die Widerstandsfähigkeit
des Geschäftsmodells gegenüber konjunkturellen Schwankungen.

Fazit: Die Gespräche bestätigten unseren positiven Eindruck der
strategischen Positionierung von technotrans. Insbesondere der konsequente
Ausbau der Produktionskapazitäten für Datacenter-Kühlung deutet darauf hin,
dass das Management von einer nachhaltigen Beschleunigung des Wachstums
ausgeht. Während die konjunktursensiblen Bereiche Plastics und Print
kurzfristig noch belasten, sollten die strukturellen Wachstumsmärkte
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und
unser Kursziel von 36,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=008c85d62003b9b94a3d14abae54a981

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=818a101d-6e3b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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