Berlin, ⁠22. Jun (Reuters) - Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll am Mittwoch (24. Juni) über den Einstieg Deutschlands beim deutsch-französischen Panzerbauer KNDS entscheiden. Das sei ‌erforderlich, damit KNDS wie geplant noch im Juli an die Börse gehen könne, ⁠heißt ⁠es in einem Reuters am Montag vorliegenden Sachstandsbericht des Bundesverteidigungsministeriums. Noch im Juni sei die offizielle Ankündigung des Börsengangs ("Intention to Float") geplant. 20 Prozent des Unternehmens ‌sollen dabei bei Investoren ‌platziert werden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Sonntag erfahren, dass sich der Bund mit ⁠den Familien, die 50 Prozent an dem ‌Panzerbauer halten, über den ⁠Kauf von 40 Prozent der KNDS-Anteile geeinigt hat.

Der Preis soll sich einem Insider zufolge innerhalb einer festgelegten Spanne ‌an der ⁠Kursentwicklung der KNDS-Aktie nach dem ⁠Börsengang orientieren. In dem Sachstandsbericht ist nur von einem Einstieg "zu marktwirtschaftlichen Bedingungen" die Rede. Der Einstieg muss noch vor dem Börsengang vollzogen werden.

(Bericht von Holger Hansen und Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)