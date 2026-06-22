Pistorius: Bundeswehreinsatz in Straße von Hormus ist völlig offen

Berlin, 21. ⁠Jun (Reuters) - Ein baldiger Bundeswehreinsatz zur Sicherung der für Energielieferungen wichtigen Straße von Hormus ist laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius keine ausgemachte Sache. Es sei völlig offen, ob der Bundestag dazu noch vor der Sommerpause ein Mandat ‌erteilen werde, sagte der SPD-Politiker am Sonntag laut Vorabbericht in der ARD. Es sei unklar, ob die Verhandlungen in der Schweiz ⁠wirklich zu ⁠einem stabilen Waffenstillstand im Nahost-Krieg führen könnten. Dieser sei jedoch die Voraussetzung für einen Einsatz deutscher Soldaten. Zum anderen brauche ein Mandat des Bundestags auch einen internationalen Rahmen.

Wichtige Teile der weltweiten Öl- und Gaslieferungen gehen durch die Straße von Hormus, eine Meerenge zwischen ‌dem Iran und dem Oman. Diese ist seit ‌dem US-israelischen Angriffen auf den Iran seit Ende Februar weitgehend blockiert. Der Iran fordert eine Umsetzung der seit Freitagnachmittag geltenden Waffenruhe zwischen der mit ⁠ihm verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel. Da die Waffenruhe aber ‌nicht eingehalten werde, bleibe die Straße ⁠von Hormus gesperrt, erklärte der Iran. Deutsche Soldaten könnten Experten zufolge vor allem zur Minenräumung eingesetzt werden.

Pistorius sagte, eine Öffnung der Meerenge sei im europäischen Interesse und im Interesse der ‌deutschen Energieversorgung. "Dort einen Beitrag zu ⁠leisten, dass die Schiffe wieder sicher ⁠passieren können, nicht sich an Kampfhandlungen zu beteiligen, ist in unserem Interesse."

Thomas Röwekamp (CDU), der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, sagte in der ARD, dass die rechtlichen Voraussetzungen für einen solchen Einsatz aktuell nicht vorlägen: "Ja, wir haben vorverlegt in den Raum, um schnell handlungsfähig zu sein, aber die Voraussetzungen für ein internationales Mandat und eine deutsche Beteiligung sind aus meiner Sicht noch nicht erfüllt."

(Bericht ⁠von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)