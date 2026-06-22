Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu den Rentenvorschlägen
dpa-AFX · Uhr
FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu den Rentenvorschlägen
Eine Abschaffung der allgemeinen Frührente ohne Abschläge dürfte manchen ärgern, wäre aber nur gerecht. Denn selbst von Sozialdemokraten, die damals für die "Rente mit 63" kämpften, räumen einige heute ein, dass diese nicht den Richtigen zugutekommt. Dass vor allem gesunde und nicht überstrapazierte Beschäftigte vorzeitig in Rente gehen, ist nicht sinnvoll und für das System kaum zu verkraften./yyzz/DP/zb
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