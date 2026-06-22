Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Reformvorschläge/Rentenkommission

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Reformvorschläge/Rentenkommission

Ein Vergnügen wird es für die Menschen in Deutschland nicht, wenn die 30 Vorschläge zur Rettung der Rente umgesetzt würden. Die "Rente mit 63" fällt weg. Das Renteneintrittsalter soll künftig mit der Lebenserwartung steigen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen verpflichtend jeweils ein Prozent des Lohns in staatliche oder private Fonds stecken. Doch nicht alles, was die Experten vorschlagen ist schlecht: So sollen auch Selbstständige ohne Versorgungswerk in die Rentenkasse einzahlen müssen. Auch wer im Alter auf Sozialhilfe angewiesen ist, würde künftig mehr Geld kriegen. Die Kürzungsorgie, die viele Menschen befürchtet hatten, bleibt nach dem Willen der Experten also aus. Jetzt kommt es darauf an, was die Bundesregierung daraus macht./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Konflikt
Trump droht mit US-Maut in der Straße von Hormusgestern, 04:51 Uhr · dpa-AFX
Trump droht mit US-Maut in der Straße von Hormus
Wichtige Route für Öl
Iran veröffentlicht Verfahren für Hormus-Passage19. Juni · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen