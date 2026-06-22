Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Donald Trumps Stil

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Donald Trumps Stil:

"Europa und Südamerika schlossen ihren Mercosur-Freihandelsvertrag ab, als Trump mal wieder seine Verbündeten attackierte. In Nahost riskiert Trump gerade die enge Verbindung zu Israel und Saudi-Arabien. China wiederum nutzt die Vulgär-Diplomatie Trumps, um sich in verschiedenen Regionen der Welt als freundlicher, zuverlässiger Unterstützer zu präsentieren. Wer auch immer Trump nachfolgt - das diplomatische Vertrauen wieder aufzubauen, das er zerstört hat, wird Jahre dauern."/yyzz/DP/he

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