Pressestimme: 't-online' zur Rentenkommission

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zur Rentenkommission

In der Summe aber sind die Ideen gut. Sie sind mutig und richtungsweisend, sie sind fair und ausgewogen. Und sie vermögen es, den Anstieg der Beitragssätze abzubremsen und langfristig zu stabilisieren. Auch dürfte der Bund durch einen potenziell nicht mehr weiter steigenden Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rente wieder mehr frei verfügbares Geld haben, das er für andere wichtige Dinge ausgeben kann.

Schwarz-Rot, vor allem die SPD, täte darum sehr gut daran, diesen im Einvernehmen gefundenen Kompromissen und Empfehlungen der Rentenkommission zu folgen. Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Bärbel Bas sollten das Paket so, wie es absehbar am Dienstag vorgeschlagen wird, umzusetzen. Künftige Generationen werden es danken./yyzz/DP/zb