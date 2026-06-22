Regierung verkneift sich Reaktion auf Kritik an Rentenvorschlägen

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠22. Jun (Reuters) - Die Bundesregierung will nicht auf die teils heftige Kritik an den bekanntgewordenen Vorschlägen der Rentenreform-Kommission reagieren. "Wir halten ‌uns an die verabredeten Zeiten und Spielregeln", sagt Regierungssprecher Stefan Kornelius am ⁠Montag auf ⁠Anfrage. Man werde erst nach der Übergabe des Berichts am Dienstag dazu Stellung nehmen. Am Montagnachmittag empfängt Kanzleramtschef Thorsten Frei die Sozialpartner zu ‌einem Gespräch im Kanzleramt. ‌Dort seien die Vorschläge der Reformkommission "nicht das zentrale Thema", sagte Kornelius.

Nachdem am Wochenende ⁠die Vorschläge bekannt wurden, die Bundeskanzler ‌Friedrich Merz und Arbeitsministerin ⁠Bärbel Bas am Dienstag offiziell entgegennehmen wollen, gab es bereits heftige Kritik sowohl von Gewerkschaften als ‌auch von einzelnen ⁠Wirtschaftsverbänden. Die Rentenreform ist ⁠eines von mehreren großen Reformprojekten, die sich die schwarz-rote Regierung vorgenommen hat. Dazu gehören auch eine Gesundheits-, Pflege-, Arbeitsmarkt- und eine Steuerreform.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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