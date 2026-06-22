Regierungskrise in London: Premierminister Starmer kündigt Rücktritt an

- von Elizabeth Piper und ⁠Sam Tabahriti und Alistair Smout

London, 22. Jun (Reuters) - Als Reaktion auf die anhaltend historisch schlechten Umfragewerte hat der britische Premierminister Keir Starmer am Montag seinen Rücktritt angekündigt. Um politische Instabilität zu vermeiden, versprach er eine geordnete Amtsübergabe an eine neue Führung bis spätestens September. Großbritannien steht damit vor dem siebten Wechsel an der Regierungsspitze, seit sich vor zehn Jahren eine Mehrheit der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union entschied. Unmittelbar nach Starmers Ankündigung gab der neue Labour-Abgeordnete Andy Burnham seine Kandidatur für die Nachfolge bekannt.

Rückendeckung erhält Burnham von einem potenziellen Rivalen: Der ehemalige Gesundheitsminister Wes ‌Streeting teilte in einem Brief mit, dass er Burnham unterstützen werde. Zuvor war erwartet worden, dass Streeting ebenfalls kandidieren und es damit zu einem Machtkampf bei Labour kommen würde. Starmer erklärte in einer emotionalen Ansprache vor seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street, er habe die Signale aus seiner regierenden Labour-Partei verstanden. Er sei nicht mehr ⁠der geeignete Mann, um die ⁠Partei in die nächste Parlamentswahl 2029 zu führen.

Erwartungen an schnelle Neuwahlen dämpfte der 56-jährige Burnham. Auf die Frage eines Journalisten des Senders BBC, ob er im Falle seiner Wahl zum Labour-Chef eine Neuwahl ansetzen werde, sagte er, auf dem Weg dorthin seien noch viele Etappen zu bewältigen. "Da überspringen Sie einige Schritte", sagte er bei seiner Ankunft in London.

"NEHME ANTWORT MIT WÜRDE AN"

Der 63 Jahre alte Starmer hatte wochenlang betont, sich jeder Herausforderung seines Amtes stellen zu wollen. Am Wochenende zog er sich jedoch auf seinen Landsitz zurück, während die Unterstützung in der Partei weiter schwand. Nun wolle er das Organisationskomitee der Labour-Partei bitten, einen Zeitplan für die Wahl eines Nachfolgers festzulegen. Die Nominierungen sollen am 9. Juli beginnen und Mitte Juli ‌enden. Bei einer Urwahl solle die neue Führung bis September feststehen. Seinen voraussichtlichen Nachfolger Burnham erwähnte Starmer nicht.

"Die ‌Frage, die sich meine Partei jetzt stellt, ist, ob ich am besten geeignet bin, uns in die nächste Parlamentswahl zu führen", sagte Starmer. "Ich habe die Antwort meiner Fraktion auf diese Frage gehört und nehme diese Antwort mit Würde an." Der oft als unterkühlt kritisierte Politiker zeigte sich sichtlich bewegt. Mit brüchiger Stimme dankte er seiner Familie für die Unterstützung. Wenn er das höchste Amt des Landes verlasse, ⁠werde er mehr Zeit für die wichtigste Aufgabe aufwenden, erklärte er: seiner fantastischen Frau Vic, die in guten wie in schlechten Zeiten ein Fels an seiner Seite gewesen sei, ein ‌guter Ehemann zu sein – und seinen wunderbaren Kindern, seinem Stolz und seiner Freude, ein guter Vater.

Der ⁠Druck auf Starmer war seit Monaten gewachsen und hatte sich am Freitag noch einmal verschärft, als Burnham - Bürgermeister der Metropolregion Manchester (Greater Manchester) - eine Nachwahl zum Parlament in Westminster im Wahlkreis Makerfield gewann. Dies war Voraussetzung dafür, Starmer herauszufordern. Der Labour-Politiker Burnham setzte sich dabei gegen einen Kandidaten der rechtspopulistischen Partei Reform UK von Nigel Farage durch, die seit mehr als einem Jahr die landesweiten Umfragen anführt.

Der Sieg Burnhams gab den Labour-Abgeordneten Hoffnung, dass der als kommunikationsstark geltende Berufspolitiker das Blatt für ‌die Partei wenden könnte. Starmers eigene Zustimmungswerte waren zuletzt auf den tiefsten Stand gefallen, der je für ⁠einen britischen Regierungschef gemessen wurde. Das Pfund Sterling und britische Staatsanleihen zeigten ⁠sich am Montag stabil nach der Ankündigung, die von Investoren weitgehend erwartet worden war.

"NICHT MEHR VIELE CHANCEN"

Ein Wechsel an der Regierungsspitze ist jedoch mit Risiken verbunden. Sollten doch noch weitere Kandidaten antreten, könnte der Partei ein lähmender Machtkampf drohen. Burnham, der am Montag in London eintraf, um sein Mandat anzutreten, hat noch kein vollständiges Regierungsprogramm vorgelegt. Abgesehen von der Forderung nach einem grundlegenden Wandel und einer Senkung der Lebenshaltungskosten hat er seine Haltung zur Außen-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik nicht präzisiert.

Wie Starmer dürfte auch sein Nachfolger mit einem engen finanziellen Spielraum konfrontiert sein. Großbritannien verzeichnet wegen der hohen Verschuldung, des schwachen Wirtschaftswachstums und des dringenden Investitionsbedarfs unter den G7-Staaten die höchsten Kreditkosten. Investoren zeigten sich in Reuters-Befragungen gespalten, ob Burnham die Stabilität der Finanzmärkte wahren werde. Ökonomen der US-Großbank Citibank erklärten am Freitag, eine Regierung unter Burnham würde eine prekäre Haushaltslage mit nur geringem Spielraum für echte Veränderungen übernehmen.

In Deutschland wurde der Rücktritt verhalten aufgenommen. "Die Bundesregierung hat in Keir Starmer immer einen verlässlichen und engen Partner gehabt in außenpolitischen und gerade die Ukraine betreffenden Fragen", sagte ⁠Regierungssprecher Stefan Kornelius. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, sagte zu Reuters: "Für Labour bleiben nicht mehr viele Chancen, diese Entscheidung muss daher sitzen." Eine stabile britische Regierung liege im deutschen und europäischen Interesse.

(Mitarbeit Andrew MacAskill, Alistair Smout, David Milliken, Sam Tabahriti, William James in London, Andreas Rinke in Berlin Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)