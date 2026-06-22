Regierungssprecher: Keine konkrete Anfrage für Bundeswehreinsatz in Straße von Hormus

Berlin, 22. ⁠Jun (Reuters) - Der Bundesregierung liegt offenbar keine konkrete Anfrage zum Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormus vor. "Es gibt das Angebot, es gab auch immer indirekte Aufforderungen des amerikanischen Präsidenten, der die europäischen Partner zu einer Unterstützung aufgefordert ‌hat", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Eine Konkretisierung gebe es nicht. Kornelius betonte, dass man in der Frage eines Bundestags-Mandats ⁠keine Eile ⁠habe. Die Bundesregierung habe einen Einsatz "an eine Kette von Voraussetzungen geknüpft". Dazu gehöre, dass auch die Anrainer-Staaten und die USA selbst diesen Einsatz wollten.

Die Bundeswehr hat in den vergangenen Wochen Schiffe zur Minenräumung erst ins östliche Mittelmeer, dann ins Rote Meer verlagert. So sollen sie schnell einsatzbereit sein, ‌wenn sie angefordert werden.

Bereits in der vergangenen ‌Woche hatte es nach Reuters-Informationen aber Hinweise gegeben, dass ein Einsatz in der Straße von Hormus möglicherweise gar nicht zustande kommt. Am Sonntag hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius ⁠dann offen eingeräumt, dass ein Einsatz keine ausgemachte Sache sei. Es sei ‌völlig offen, ob der Bundestag dazu ⁠noch vor der Sommerpause ein Mandat erteilen werde, sagte der SPD-Politiker der ARD. Zu den Voraussetzungen gehören eine Waffenruhe, ein internationales Mandat und ein Bundestagsmandat für einen Auslandseinsatz. Ursprünglich wollte die Bundesregierung einen ‌Mandatstext schon diese Woche durchs Kabinett ⁠bringen. Im Bundestag wird auch in ⁠den Regierungsfraktionen jedoch vor einem "Vorratsbeschluss" gewarnt, wenn der Kontext eines Einsatzes nicht klar ist.

Wichtige Teile der weltweiten Öl- und Gaslieferungen aus der Region am Persischen Golf werden durch die Straße von Hormus verschifft. Der Iran hat die Meerenge nach den Angriffen der USA und Israels Ende Februar weitgehend blockiert. Es gibt die Hoffnung, dass die Schiffe den Seeweg nach der Rahmenvereinbarung der USA und des Iran bald wieder passieren ⁠können.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)