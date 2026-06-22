Siemens Energy - Zwei Zeitebenen – die gleiche positive Botschaft

Siemens Energy-Aktie zeigt im Wochenchart erneut ein zunehmend konstruktives Bild. Nach der jüngsten Konsolidierung hat der Titel auf der 38 Wochen-Linie (akt. bei 140,76 EUR) aufgesetzt und dort einen sog. „morning star“ ausgebildet. Dieses „bullishe“ Kerzenmuster deutet auf einen nachlassenden Verkaufsdruck und eine potenzielle Trendfortsetzung hin. In die gleiche Kerbe schlägt der Faktor „Momentum“, denn die Relative Stärke nach Levy notiert trotz der jüngsten Verschnaufpause weiterhin deutlich über dem Schwellenwert von 1. Die Siemens Energy-Aktie ist derzeit auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich mit Hilfe der Technischen Analyse unterschiedliche Zeitebenen verknüpfen lassen. Im Tagesbereich springt die RSL nämlich gerade wieder über das Niveau von 1, welches einen Aufwärtstrend signalisiert. Mit anderen Worten: Tages- und Wochenchart gehen wieder "Hand in Hand". Der kurzfristige Korrekturtrend (akt. bei 182,47 EUR) markiert ein erstes, wichtiges Anlaufziel und definiert gleichzeitig einen entscheidenden Taktgeber. Bei einem Spurt über diese Hürde kann das jüngste Luftholen als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden.

Siemens Energy (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Quelle: LSEG, tradesignal²

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