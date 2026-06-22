Software-Aktien im Check - Minen liefern Cashflow

Im Update gibt Nico einen Ausblick auf die wichtigen Zahlen der Woche, unter anderem Daten zum US-BIP und der Teuerung dort - entscheidende Faktoren für den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Federal Reserve.

Außerdem beleuchtet Nico die Verfassung des marktbreiten S&P 500, denn dort tendieren die Indexaktien so weit auseinander wie selten zuvor. Besonders sichtbar ist diese Schere bei Halbleiter- und Softwareaktien. Nico analysiert, ob bei den abgestraften Titeln neue Chancen winken.

Im Fokus stehen folgende Einzelwerte: Microsoft, Servicenow, Salesforce, Wolters Kluwer, Constellation Software, Nemetschek, Trade Desk, Intuitive Surgical, Stryker und Alibaba. Außerdem gibt Nico Updates zu Gold und Silber, Newmont, der Lufthansa, Vonovia und Uber.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen Microsoft (WKN: 870747), ServiceNow (WKN: A1JX4P), Salesforce (WKN: A0B87V) und Stryker (WKN: 869964). Durch diesen Wertpapierbestand kann ein Interessenkonflikt vorliegen. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.

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