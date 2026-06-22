von
ING Groep N.V.

Sommersonnenwende und Korrektur?

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
N
NASDAQ 100

Das könnte dich auch interessieren

Kommentar nach der ersten Börsenwoche
SpaceX wird noch viele Milliarden erschaffen - und vernichtengestern, 13:30 Uhr · onvista
Ein Raketenstart von SpaceX
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Die BMW-Zentrale in München ist zu sehen
Vorbörse 22.06.2026
Dax dürfte unverändert starten – Nikkei weitet Rekorde ausheute, 05:51 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Drei Fragen an Bernecker 19.06.2026
Wann setzt SpaceX zurück? BMW antizyklisch kaufen? Mehr USA statt Europa wagen?19. Juni · onvista
Wann setzt SpaceX zurück? BMW antizyklisch kaufen? Mehr USA statt Europa wagen?
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen