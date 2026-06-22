Starmer-Nachfolgefavorit Burnham äußert sich zurückhaltend zu Neuwahl

London, ⁠22. Jun (Reuters) - Der britische Labour-Politiker Andy Burnham dämpft Erwartungen auf eine vorgezogene Parlamentswahl nach dem angekündigten Rücktritt ‌von Premierminister Keir Starmer. Auf die Frage eines Journalisten des Senders BBC, ⁠ob ⁠er im Falle seiner Wahl zum Labour-Chef eine Neuwahl ansetzen werde, sagte Burnham am Montag, auf dem Weg dorthin seien noch ‌viele Etappen zu bewältigen. "Da ‌überspringen Sie einige Schritte", sagte er bei seiner Ankunft in London. ⁠Starmer hatte seinen Rücktritt am Vormittag ‌angekündigt und damit ⁠die Konsequenz aus anhaltend schlechten Umfragewerten gezogen. Burnham gilt als Favorit für die Nachfolge Starmers. ‌Er ist ⁠der bislang einzige Abgeordnete, ⁠der seine Kandidatur für den Parteivorsitz offiziell bestätigt hat. Die Nominierungen müssen bis Mitte Juli eingereicht werden. Die nächste turnusgemäße Parlamentswahl ist 2029.

(Bericht von Sarah Young Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)