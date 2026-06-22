Die Kapitalmärkte stehen aktuell im Spannungsfeld verschiedener Entwicklungen – gleichzeitig rücken mehrere Fragen in den Vordergrund: Wie wirkt sich ein Friedensvertrag auf die Ölpreise aus? Welche Auswirkungen ergeben sich für den Energiesektor? Und wie ist die Entwicklung am IPO‑Markt einzuordnen?

Ein zentraler Punkt ist dabei der Blick auf den Energiesektor. In welchem Maß wirken sich Veränderungen beim Ölpreis aus, und welche Konsequenzen lassen sich daraus für die weitere Entwicklung ableiten?

Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf den IPO‑Markt, insbesondere auf große Transaktionen wie den Börsengang von SpaceX. Dabei stellt sich die Frage, wie sich das Emissionsvolumen im Vergleich zu bisherigen IPOs einordnen lässt.

Abgerundet wird die Einordnung durch die Frage, ob sich aktuell Anzeichen für eine Überbewertung im IPO‑Segment erkennen lassen und wie diese Entwicklung einzuordnen ist.

Diese Themen beleuchten Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) in der aktuellen Ausgabe von Stockers Börsencheck.

Stockers Börsencheck: Vom Ölpreis zu IPOs – neue Impulse für die Börsen? – YouTube