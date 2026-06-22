TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam TERMINE KONJUNKTUR 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg 15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste

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